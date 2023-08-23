Где в Риге есть "Великая китайская стена"? Бусулис, Голубева, Брук и другие в игре RUS TVNET

На этот раз было много вопросов, ответы на которые удивили наших участников. Так, например, они узнали, как зовут сына Кришьяниса Кариньша и чем он занимается, а также для многих стало сюрпризом то, что Латвия причастна к созданию известных чипсов, которые любят во всем мире. "Будем есть и гордиться!" - призвала Брук.

Вопрос о "Великой китайской стене" в Риге запомнился всем участникам, а Интарс Бусулис и Артур Чех даже записали адрес и намерены съездить на это место.

Смотрите новый выпуск, наслаждайтесь атмосферой и проверяйте свои знания!

Правила "Латвии для весёлых"

1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;

2. За правильный ответ участник получает балл;

3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;

4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.