Где в Риге есть "Великая китайская стена"? Бусулис, Голубева, Брук и другие в игре RUS TVNET

А вы знаете, какие известные чипсы придумал латвийский химик Александр Лиепа? А в каких городах Латвии ходят трамваи? И в каком районе Риги есть "Великая китайская стена? Ответы на эти вопросы найдете в новом выпуске викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых"! На этот раз среди гостей - музыкант, блогер, предприниматель, историк искусства, фитнес-тренер и даже бывший министр внутренних дел Латвии.
Первыми участниками викторины стали латвийский тиктокер, блогер и предприниматель Арсений Паль и фитнес-тренер, которая недавно стала абсолютной чемпионкой мира и Европы в категории "Фитнес-модель", Регина Мандрика. Во время викторины мы узнали, что эти участники вообще не употребляют алкоголь, но знают, во сколько в магазинах начинается его продажа. Арсений еще со школы помнит, как зовут первого президента Латвии, а Регина точно знает, в каком городе Латвии не ходят трамваи.
Вторая пара участников - бывший министр внутренних дел, общественный активист Мария Голубева и историк искусства, видеоблогер Артур Чех. Мария рассказала, почему она больше не ездит на общественном транспорте и по какой причине не любила советскую школу, а Артур признался, что ему не по душе творчество Лаймы Вайкуле.
Последними участниками викторины стали музыкант и певец Интарс Бусулис и блогер, актриса и телеведущая Яна Брук, которые не переставали смеяться и шутить всю игру. Интарс рассказал, в каком латвийском трамвае был снят его клип на песню Nakamā pietura - Depo, а Яна поделилась забавной историей о том, как она узнала, со скольких в магазинах Латвии можно купить алкоголь.
На этот раз было много вопросов, ответы на которые удивили наших участников. Так, например, они узнали, как зовут сына Кришьяниса Кариньша и чем он занимается, а также для многих стало сюрпризом то, что Латвия причастна к созданию известных чипсов, которые любят во всем мире. "Будем есть и гордиться!" - призвала Брук.
Вопрос о "Великой китайской стене" в Риге запомнился всем участникам, а Интарс Бусулис и Артур Чех даже записали адрес и намерены съездить на это место.
Смотрите новый выпуск, наслаждайтесь атмосферой и проверяйте свои знания!
Правила "Латвии для весёлых"
1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
2. За правильный ответ участник получает балл;
3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достаётся тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
4. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт наибольшее количество баллов.
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