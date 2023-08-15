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Фото ⟩ Ринкевич принял участие в празднике в честь Вознесения Девы Марии в Аглоне

rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Аглоне
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Аглоне Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ответив на призыв епископа Резекненско-Аглонской епархии Яниса Булиса, Президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 августа принял участие в торжественном богослужении в Аглоне в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии. После богослужения президент встретился с представителями Латвийской конференции епископа.

"Я хочу поблагодарить всех присутствующих за возможность встретиться здесь, в Аглоне, в столь важны для Латгале и всей Латвии день. Я хочу поздравить с праздником Вознесения Пресвятой Девы Марии, которое является государственно и международно значимым событием. Я хочу поблагодарить епископа Резекненско-Аглонской епархии Яниса Булиса за приглашение принять участие в праздновании праздника Аглоне - Вознесения Пресвятой Девы Марии", - сказал Ринкевич.

"Я счастлив и доволен тем, что могу быть с каждым из вас в этот праздник - государственными и муниципальными должностными лицами, священниками разных конфессий, общественными работникам и латвийским обществом. Несмотря на то, что Латвия является страной разных народов и конфессий, однако со своей традицией экуменизма и мирным сосуществованием различных конфессий Латвия является примером для многих других стран в мире", - добавил он.

Каждый год тысячи христиан собираются в Аглоне на праздник в честь Вознесения Девы Марии. Множество людей совершают пешее паломничество.

Впрочем, Латвийское радио 4 отмечает, что паломников в 2023 году прибыло меньше обычного. Но при этом сообщается, что для многих паломничество - это традиция. Так, одна семья из Сигулды рассказала, что это паломничество они совершают уже в пятом поколении.

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