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Тумшевиц вышла замуж за мужчину на 10 лет младше

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Натали Тумшевиц
Натали Тумшевиц Фото: Edijs Pālens/LETA

Недавно выяснилось, что патронесса "Рижского бала", певица Натали Тумшевиц уже несколько месяцев назад стала мамой. Теперь стало известно, что она во второй раз вышла замуж. 

"Да, у меня есть муж, а ребенок родился в браке", - сказала Тумшевиц изданию Privātā Dzīve.

Изданию удалось выяснить, что муж Тумшевиц - некий предприниматель с Кипра, который на 10 лет ее моложе. 

Напомним, пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.

А в середине июля стало известно, что певица, предприниматель и теннисистка Натали Тумшевиц сумела скрыть от общественности беременность. Оказалось, что она уже девять месяцев как стала мамой.

Больше читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 15 августа!

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