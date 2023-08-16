Тумшевиц вышла замуж за мужчину на 10 лет младше

"Да, у меня есть муж, а ребенок родился в браке", - сказала Тумшевиц изданию Privātā Dzīve.

Изданию удалось выяснить, что муж Тумшевиц - некий предприниматель с Кипра, который на 10 лет ее моложе.

Напомним, пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.

А в середине июля стало известно, что певица, предприниматель и теннисистка Натали Тумшевиц сумела скрыть от общественности беременность. Оказалось, что она уже девять месяцев как стала мамой.

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