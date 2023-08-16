Жестокая драка в Балви: полиция опровергла информацию о погибшем

Читатель, пожелавший остаться анонимным, обратился в редакцию TVNET, заявив, что жертвы драки были случайными прохожими и что один из пострадавших скончался от полученных травм.

Как сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Инга Тейване-Трейновска, 13 августа в 03:40 ночи в полицию поступил вызов в парк Балви, на улицу Бривибас, где началась драка между несколькими людьми. Отреагировав на полученную информацию, наряд полиции выехал на место происшествия и прибыл туда примерно через пять минут.

По прибытии на место стражи порядка констатировали, что лица, устроившие драку, уже скрылись с места происшествия. В связи с этим сотрудники Государственной полиции на месте происшествия собрали предварительную информацию об обстоятельствах случившегося и пострадавших, а также провели обыск близлежащей территории, однако виновных в этом районе не обнаружили. При этом было установлено, что один из пострадавших был доставлен в медучреждение и на следующий день отпущен домой, еще один человек также пострадал в результате инцидента.

Госполиция не располагает информацией о том, что в результате инцидента кто-либо погиб.

В связи с произошедшим Госполиция возбудила уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве в составе группы лиц, в результате которого потерпевшие получили телесные повреждения. В настоящее время ведется расследование, Госполиция предпринимает необходимые шаги для выяснения обстоятельств случившегося и поиска виновных лиц, в том числе запрошены записи с видеокамер на месте происшествия.