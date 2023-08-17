Фото ⟩ Велопробег голых людей запретили на юго-западе Франции

На такой шаг власти пошли несмотря на то, что организация мероприятия продолжалась более трех месяцев, маршрут прорабатывался заранее, а сам велопробег должен был состояться 19 августа. Маршрут планировался от моста Дейме до Помпертузата, а обратный путь должен был проходить по дорогам ведомства, пересекающим муниципалитеты Кастане-Толосан и Озевиль-Толосан.

В префектуре пояснили, что гонка, в которой велосипедисты приглашаются участвовать в ней полностью обнаженными, запланирована на середину летних каникул и, кроме того, на длинные выходные 15 августа, то есть, в то время, когда пробег бы увидели максимальное число людей, в том числе детей. При этом в других местах, где должны были проходить предыдущие этапы, организатор сохранил свою позицию отказа от прикрытия половых органов участников.

Префектура также позволила себе напомнить, что в соответствии со статьей 222-32 Уголовного кодекса демонстрация сексуального характера на глазах у других в доступном для публики месте наказывается лишением свободы сроком на один год и штрафом в размере 15 000 евро.

Теперь велосипедистам-нудистам придется искать другое занятие на выходные. В Нанте два человека были арестованы в прошлое воскресенье после попытки провести парад голыми и на велосипедах, когда их демонстрация также была запрещена.

World Naked Bike Ride в Брайтоне Фото: Hugo Michiels/ZUMAPRESS.com

World Naked Bike Ride - это серия глобальных мероприятий, целью которых является езда голым, чтобы привлечь внимание к уязвимости и незащищенности велосипедистов на дорогах общего пользования, а также к глобальному потеплению. В 2019 году он собрал более 10 000 велосипедистов со всего мира. Пробег состоит из 11 этапов во Франции и почти 300 - во всем мире. Велосипедисты пересекают города совершенно голыми.