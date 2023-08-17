Две недели назад, 2 августа, со здания Дома Москвы по адресу: ул. Марияс, 7, была демонтирована надпись "Maskavas nams/Дом Москвы". Теперь же буквы вернулись на место. Ранее о том, что надпись собираются восстановить, сообщила новый руководитель Светлана Зайцева.
Фото ⟩ Демонтированную со здания Дома Москвы надпись вернули на место
Вскоре после демонтажа букв Зайцева в эфире Латвийского телевидения назвала неправильным решение своего предшественника убрать надпись "Дом Москвы" и сообщила, что в ближайшее время ее планируется восстановить.
Решение об удалении надписи принял глава представительства Московского центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал, который таким образом хотел выразить протест против войны России в Украине.
"Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания - правительством Москвы", - уточнил он.
В то же время Цеховал подал заявление об уходе и больше не работает в Доме Москвы.
После демонтажа надписи Цеховал сообщил передаче "Подробности" на Rus.LSM, что здание продолжает свою работу: "Здание не закрыто, оно функционирует в полной мере. Там действует в основном детское направление. Работает танцевальный коллектив, детская балетная студия, детская школа обучения игре на музыкальных инструментах, киноконцертный зал, […] там проходят спектакли. Вот недавно молодежный театр сделал постановку по Чуковскому "У меня зазвонил телефон" - с огромным успехом прошли эти спектакли. До весны были. Сейчас начнутся опять. Так что нет, это не закрытое учреждение".
Также он сообщил Rus.LSM, что после 3 августа он больше не является главой представительства Московского центра международного сотрудничества. С ним расторгли контракт.
В Рижской думе агентство LETA выяснило, что здание является частной собственностью и ему не нужно согласовывать с самоуправлением такие действия, как снятие надписи с фасада.
Зарегистрировано более десяти организаций и компаний
По этому адресу до сих пор зарегистрировано более десяти организаций и компаний, среди которых, например, Федерация российского бильярда, Русское общество в Латвии, Ассоциация объединений латышских меньшинств Sadraudzība, представительство Московского городского государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", SIA Pagors, принадлежащее депутату Елгавской городской думы Андрею Пагорсу (LKS), задержанному весной в Риге во время чествования легионеров, и другие.
Среди компаний, зарегистрированных по адресу: улица Марияс, 7, также Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы". По данным Firmas.lv, на 11 июля этого года у упомянутого предприятия была налоговая задолженность в размере 13 519 евро.
Против Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" были также направлены санкции, поскольку его фактическим контролером является президент России Владимир Путин.
Данные в Земельной книге показывают, что дом по улице Марияс, 7, до сих пор принадлежит Департаменту имущества города Москвы, более того, это имущество было запрещено отчуждать и обременять иными вещными или обязательственными правами весной прошлого года, после начала войны в Украине.
По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундарс Боярс.
После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы. Позже были предложения от некоторых политиков национализировать имущество, но эти планы не были реализованы.
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