Также он сообщил Rus.LSM, что после 3 августа он больше не является главой представительства Московского центра международного сотрудничества. С ним расторгли контракт.

В Рижской думе агентство LETA выяснило, что здание является частной собственностью и ему не нужно согласовывать с самоуправлением такие действия, как снятие надписи с фасада.

Зарегистрировано более десяти организаций и компаний

По этому адресу до сих пор зарегистрировано более десяти организаций и компаний, среди которых, например, Федерация российского бильярда, Русское общество в Латвии, Ассоциация объединений латышских меньшинств Sadraudzība, представительство Московского городского государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", SIA Pagors, принадлежащее депутату Елгавской городской думы Андрею Пагорсу (LKS), задержанному весной в Риге во время чествования легионеров, и другие.

Среди компаний, зарегистрированных по адресу: улица Марияс, 7, также Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы". По данным Firmas.lv, на 11 июля этого года у упомянутого предприятия была налоговая задолженность в размере 13 519 евро.

Против Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" были также направлены санкции, поскольку его фактическим контролером является президент России Владимир Путин.

Данные в Земельной книге показывают, что дом по улице Марияс, 7, до сих пор принадлежит Департаменту имущества города Москвы, более того, это имущество было запрещено отчуждать и обременять иными вещными или обязательственными правами весной прошлого года, после начала войны в Украине.

По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундарс Боярс.

После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы. Позже были предложения от некоторых политиков национализировать имущество, но эти планы не были реализованы.