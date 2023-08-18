"Это брак по расчету": вице-мэр о новой коалиции

"Изменения невозможны без сотрудничества. А этого не хватало предыдущей коалиции. Рижане устали от политических игр. После нескольких раундов переговоров мы достигли соглашения с теми, кто хочет работать коллегиально и конструктивно", - заявил Кирсис.

Дума также планирует восстановить совет фракций, чтобы вовлечь в работу самоуправления всех депутатов, пишет Diena.

Вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) заявил, что для Рижской думы это праздничный день, поскольку "мы с уважением пришли к результату и сотрудничество - это то слово, которого раньше нам не хватало".

Вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги") считает, что у предыдущей коалиции были идеалы, но не было понимания, как уживаться вместе.

"Это брак по расчету, но они, как правило, одни из самых стабильных", - сказала Озола о новой коалиции.

Уже сообщалось, что в четверг, 17 августа, новым мэром Риги был избран и. о. председателя самоуправления Вилнис Кирсис ("Новое Единство", НЕ).

Кирсис был избран на эту должность 33 голосами членов новой коалиции. Между тем против его кандидатуры проголосовали 17 депутатов.