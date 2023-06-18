"Антифашистов Прибалтики" обвиняют в создании преступной организации

Активисты Сергей Васильев и Вадим Авва также пытались заявить в видеообращении к латвийским службам, что арестованные в Латвии лица не имеют никакого отношения к Telegram-каналу.

Авва и Васильев время от времени появляются в пропагандистских программах кремлевского телевидения, распространяя ложь о латвийской политике.

"Вообще смысл существования Латвии - как и всей Балтии - в том, чтобы причинить максимальный вред России и каждому русскому", - пояснил Васильев в одном из российских шоу.

Пару лет назад Авва вместе с тогдашним депутатом Сейма Алдисом Гобземсом запустил проект Atmoda 3.0, целью которого было начать дискуссию между латышами и русскими. Проект Гобземса и Аввы был, скорее, диалогом между ними и длился недолго.

В Русском союзе Латвии Авву раньше воспринимали как друга, теперь - как врага, поскольку он неоднократно призывал партию к самоликвидации. "После его ухода я с ним ни разу не разговаривал, и вообще мне довольно противно говорить об этом человеке", - сказал Митрофанов.

На этой неделе подкомиссия Сейма по внутренней безопасности заслушала Службу государственной безопасности. Депутатов ознакомили с годовым отчетом учреждения. Также депутатам сообщили о расследовании в отношении "Антифашистов Прибалтики".

Председатель подкомиссии Эдвин Шноре хотел бы, чтобы службы безопасности активнее концентрировались не только на тех, кто открыто настроен прокремлевски, но и на агентах российского влияния, пытающихся воздействовать на общественное мнение в благоприятном для Кремля направлении. Представители службы подтвердили, что они нацелены на российских агентов влияния не только в российской среде, но и в латвийской, сказал Шноре.