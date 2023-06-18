"Антифашистов Прибалтики" обвиняют в создании преступной организации

После российского вторжения в Украину в прошлом году несколько прокремлевских активистов из Латвии переехали в Россию, видимо, для того, чтобы более безопасно вести свою пропагандистскую деятельность. Они создали группу "Антифашисты Прибалтики" в Telegram. Об этом сообщает программа De Facto.
В отношении по меньшей мере пяти лиц, связанных с группировкой в Латвии, начато расследование по статье за участие в преступной организации, и если в суде это будет доказано, и может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
Программа LTV De Facto напоминает, что каналы группы регулярно выражают поддержку затянувшейся войне России в Украине и публикуют призывы собирать информацию о латвийских госчиновниках. В ноябре Служба государственной безопасности (VDD) начала расследование в отношении "Антифашистов Прибалтики".
Татьяна Андриец, член партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), пятый месяц находится под стражей. Она получила широкую известность в прошлом году благодаря протесту против демонтажа памятников советской оккупации.
Андриец уехала в Россию, чтобы продолжить учебу в Санкт-Петербурге. Она была арестована в феврале, когда ненадолго вернулась в Латвию.
Один из лидеров РСЛ, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов утверждает, что после отъезда Андриец деятельность в партии остановила. По его словам, он все же несколько раз разговаривал с ней, и она отрицала свою причастность к Telegram-каналам.
"Она поклялась, что не была вовлечена в какие-либо рабочие отношения там. Другой вопрос, конечно, что там [в России] была небольшая "тусовка" латвийских эмигрантов, которые приехали из Риги, из Даугавпилса. И они варились в собственном соку", - говорит Митрофанов.
Изначально спецслужбы возбудили уголовный процесс по статье о содействии иностранному государству в деянии, направленном против национальной безопасности Латвии, но в начале июня Андриец и другим предъявили обвинение по гораздо более серьезной статье -
руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией. Минимальное наказание за это - 10 лет.
"Хотелось бы посмотреть, на чем основано это обвинение, потому что оно слишком серьезное", - утверждает Митрофанов.
Начальник Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс сказал, что целью групп "Антифашистов Прибалтики" в Telegram является создание межэтнической напряженности в Латвии. Они распространяли различные прокремлевские сообщения, настраивали людей против латвийского государства и ставили под сомнение преступления, которые Россия совершила в Украине.
Межвиетс подтвердил, что в рамках уголовного производства задержаны несколько лиц, причастных к ведению упомянутого пропагандистского ресурса.
"Несколько человек задержаны. Следствие по этому уголовному делу продолжается, и я надеюсь, что эти лица будут привлечены к ответственности", - заявил Межвиетс.
Канал "Антифашисты Прибалтики" указывает, что кроме Татьяны Андриец под стражей находятся еще два известных активиста различных прокремлевских организаций - Александр Жгун и Станислав Букайн.
Тем временем по ту сторону границы другие участники группы продолжают публиковать пропагандистские сообщения на канале "Антифашисты Прибалтики". Одна из активисток, Виктория Матуль, заявила, что настоящие администраторы канала находятся "за пределами оккупированных НАТО территорий" и вернутся "только с танком".
Активисты Сергей Васильев и Вадим Авва также пытались заявить в видеообращении к латвийским службам, что арестованные в Латвии лица не имеют никакого отношения к Telegram-каналу.
Авва и Васильев время от времени появляются в пропагандистских программах кремлевского телевидения, распространяя ложь о латвийской политике.
"Вообще смысл существования Латвии - как и всей Балтии - в том, чтобы причинить максимальный вред России и каждому русскому", - пояснил Васильев в одном из российских шоу.
Пару лет назад Авва вместе с тогдашним депутатом Сейма Алдисом Гобземсом запустил проект Atmoda 3.0, целью которого было начать дискуссию между латышами и русскими. Проект Гобземса и Аввы был, скорее, диалогом между ними и длился недолго.
В Русском союзе Латвии Авву раньше воспринимали как друга, теперь - как врага, поскольку он неоднократно призывал партию к самоликвидации. "После его ухода я с ним ни разу не разговаривал, и вообще мне довольно противно говорить об этом человеке", - сказал Митрофанов.
На этой неделе подкомиссия Сейма по внутренней безопасности заслушала Службу государственной безопасности. Депутатов ознакомили с годовым отчетом учреждения. Также депутатам сообщили о расследовании в отношении "Антифашистов Прибалтики".
Председатель подкомиссии Эдвин Шноре хотел бы, чтобы службы безопасности активнее концентрировались не только на тех, кто открыто настроен прокремлевски, но и на агентах российского влияния, пытающихся воздействовать на общественное мнение в благоприятном для Кремля направлении. Представители службы подтвердили, что они нацелены на российских агентов влияния не только в российской среде, но и в латвийской, сказал Шноре.
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