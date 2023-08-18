Украина признала владельца Aliexpress международным спонсором войны

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) сообщило, что китайская группа предприятий Alibaba Group Holding Limited признана международным спонсором войны. Эта компания более известна как материнское предприятие торговой интернет-площадки Aliexpress, которая по-прежнему продолжает деятельность в России.
Указывается, что Alibaba продолжает оказывать свои услуги на оккупированных Россией территориях в Украине. Платформа Aliexpress в России очень популярна, и ей управляет зарегистрированное в Сингапуре предприятие Aliexpress Russia Holding Private Ltd.
В этом году предприятие продолжало деятельность в России в полном объеме, предоставляя международную платформу для торговли иностранными товарами. Прибыль российского отделения Aliexpress в прошлом году составила 16,3 миллиарда рублей (160 миллионов долларов).
По данным агентства Reuters, на платформах Alibaba также продаются товары, изготовленные из сырья с заводов на оккупированных Россией территориях, таких как Дебальцевский металлургический завод в Донецкой области.
Власти Украины утверждают, что Alibaba ограничивает украинские товары на своих платформах. Например, в 2022 году китайское предприятие заблокировало украинского блогера за то, что он сообщил, что Россия начала войну против Украины. В свою очередь прокремлевские сообщения на этой платформе не удалялись.
"Все факты могут свидетельствовать о том, что эта компания поддерживает агрессию России не только финансово, но и идеологически", - указало НАЗК. В данный момент в список международных спонсоров войны внесена 31 компания, большая часть из которых - китайские предприятия.
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