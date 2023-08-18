Украина признала владельца Aliexpress международным спонсором войны

Указывается, что Alibaba продолжает оказывать свои услуги на оккупированных Россией территориях в Украине. Платформа Aliexpress в России очень популярна, и ей управляет зарегистрированное в Сингапуре предприятие Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

В этом году предприятие продолжало деятельность в России в полном объеме, предоставляя международную платформу для торговли иностранными товарами. Прибыль российского отделения Aliexpress в прошлом году составила 16,3 миллиарда рублей (160 миллионов долларов).

По данным агентства Reuters, на платформах Alibaba также продаются товары, изготовленные из сырья с заводов на оккупированных Россией территориях, таких как Дебальцевский металлургический завод в Донецкой области.

Власти Украины утверждают, что Alibaba ограничивает украинские товары на своих платформах. Например, в 2022 году китайское предприятие заблокировало украинского блогера за то, что он сообщил, что Россия начала войну против Украины. В свою очередь прокремлевские сообщения на этой платформе не удалялись.

"Все факты могут свидетельствовать о том, что эта компания поддерживает агрессию России не только финансово, но и идеологически", - указало НАЗК. В данный момент в список международных спонсоров войны внесена 31 компания, большая часть из которых - китайские предприятия.