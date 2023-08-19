Фото, видео ⟩ Потопы, молнии и огромный град: как Латвия пережила грозу

Бригады Службы скорой медицинской помощи (NMPD) в пятницу, 18 августа, после удара молнии в здание, доставили в больницу трех человек, сообщают представители службы.
Состояние госпитализированных стабильное, они в сознании. В службе пояснили, что во время бури в здании проходило мероприятие и работали многие электроприборы.
В то же время представители NMPD упомянули, что, в отличие от разрушительного шторма в начале августа, в пятницу в NMPD не поступало никаких других серьезных вызовов, связанных с бурей.
Однако в службе добавили, что NMPD сталкивается с осложнениями, вызванными ураганом, включая затопление улиц, отключение электроэнергии и затопление стоянок автомобилей. Благодаря поддержке Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) нарушения были оперативно устранены.
NMDP призывает жителей быть осторожными и в субботу и во время шторма оставаться дома. В свою очередь, тем, кто отдыхает на природе, стоит быть особенно осторожными.
Как сообщалось, 18 августа во многих местах Латвии бушевала буря с сильной грозой. Жители активно публикуют кадры, снятые во время бури, в социальных сетях.
uzminiet, kurš sagaidīja pērkona negaisu un nolēma aizbraukt paskatīties kaķu lietas uz depo?? 🤔🙈😅 pic.twitter.com/k6hb4Ghqfh— TOFIKS (@tofikblogs) August 18, 2023
У Т/Ц Domina была замечена впечатляющая молния.
В разных микрорайонах Риги были констатированы затопления.
Видео: Потоп в Саркандаугаве
Затопило и концертный зал Mītava в Елгаве.
Jelgavā koncertzāle Mītava applūdusi negaisā.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Raitis Boss pic.twitter.com/tueCPyxpVV
В Саркандаугаве сильный ветре также повалил дерево.
А в селе Свете был замечен крупный град.
Svētē, tikko. pic.twitter.com/l2r2idyus3— Mārtiņš Jākobsons (@M_Jakobsons) August 18, 2023
Потопы добрались и до Юглы.
В Елгаве размер градин составил до нескольких сантиметров.
Šis bija episki bailīgi. Šķita, ka auto logi šķīdīs… https://t.co/k58sTIfsW3— Aina (@SemjAina) August 18, 2023
Сильный ливень не обошел стороной и центр столицы.
Kāds vnk atvēra krānu tur augšā pic.twitter.com/ZhtsZl0her— Inese Putniece (@inese_putniece) August 18, 2023
А в Лангстини дул сильный ветер.
Langstiņi tagad pic.twitter.com/9xXfYNEgu6— Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) August 18, 2023
Трамваям пришлось практически "проплывать" через глубокие лужи.
Šodien @Rigassatiksme_ palaidusi jaunu transporta līdzekli ielās. Tramlaivas.— Vecmeita@toot.lv (@VecpuisisBetFem) August 18, 2023
Šķiet šodien daudzkur tā. pic.twitter.com/FPkRnMekp2
Впечатляющий потоп случился в торговом центре Alfa.
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