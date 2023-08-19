Фото, видео ⟩ Потопы, молнии и огромный град: как Латвия пережила грозу

Состояние госпитализированных стабильное, они в сознании. В службе пояснили, что во время бури в здании проходило мероприятие и работали многие электроприборы.

В то же время представители NMPD упомянули, что, в отличие от разрушительного шторма в начале августа, в пятницу в NMPD не поступало никаких других серьезных вызовов, связанных с бурей.

Однако в службе добавили, что NMPD сталкивается с осложнениями, вызванными ураганом, включая затопление улиц, отключение электроэнергии и затопление стоянок автомобилей. Благодаря поддержке Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) нарушения были оперативно устранены.

NMDP призывает жителей быть осторожными и в субботу и во время шторма оставаться дома. В свою очередь, тем, кто отдыхает на природе, стоит быть особенно осторожными.

Как сообщалось, 18 августа во многих местах Латвии бушевала буря с сильной грозой. Жители активно публикуют кадры, снятые во время бури, в социальных сетях.