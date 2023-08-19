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Фото, видео ⟩ Потопы, молнии и огромный град: как Латвия пережила грозу

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Молния
Молния Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Бригады Службы скорой медицинской помощи (NMPD) в пятницу, 18 августа, после удара молнии в здание, доставили в больницу трех человек, сообщают представители службы.

Состояние госпитализированных стабильное, они в сознании. В службе пояснили, что во время бури в здании проходило мероприятие и работали многие электроприборы.

В то же время представители NMPD упомянули, что, в отличие от разрушительного шторма в начале августа, в пятницу в NMPD не поступало никаких других серьезных вызовов, связанных с бурей.

Однако в службе добавили, что NMPD сталкивается с осложнениями, вызванными ураганом, включая затопление улиц, отключение электроэнергии и затопление стоянок автомобилей. Благодаря поддержке Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) нарушения были оперативно устранены.

NMDP призывает жителей быть осторожными и в субботу и во время шторма оставаться дома. В свою очередь, тем, кто отдыхает на природе, стоит быть особенно осторожными.

Как сообщалось, 18 августа во многих местах Латвии бушевала буря с сильной грозой. Жители активно публикуют кадры, снятые во время бури, в социальных сетях.

У Т/Ц Domina была замечена впечатляющая молния.

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

В разных микрорайонах Риги были констатированы затопления.

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Видео: Потоп в Саркандаугаве

Затопило и концертный зал Mītava в Елгаве.

В Саркандаугаве сильный ветре также повалил дерево. 

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

А в селе Свете был замечен крупный град.

Потопы добрались и до Юглы.

В Елгаве размер градин составил до нескольких сантиметров.

Сильный ливень не обошел стороной и центр столицы.

А в Лангстини дул сильный ветер.

Трамваям пришлось практически "проплывать" через глубокие лужи.

Впечатляющий потоп случился в торговом центре Alfa.

Галерея: Гроза в Цесисе

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