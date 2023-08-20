Стала известна мощность зарядки будущего iPhone: до уровня Android еще далеко

Согласно порталу 9to5Mac, посвященному новостям о бренде и продукции Apple, до уровня телефонов на операционной системе Android iPhone предстоит пройти еще долгий путь. Даже среднебюджетные телефоны с ОС от Google могут заряжаться с мощностью до 60 Вт, а более дорогие - до 100 Вт. Так, рекордсменом является GT Neo 5, который заряжается с мощностью 240 Вт - с состояния полностью разряженного аккумулятора до 20% смартфону потребуется всего 80 секунд, а полная зарядка занимает девять минут.

Что известно точно, так это то, что iPhone 15 станет первой серией смартфонов Apple, в которой не будет стандартной зарядки Lightning, так как ее заменит USB-C. Также есть информация, что телефоны большей мощности можно будет заряжать специальными кабелями, сертифицированными именно для зарядки iPhone. Между тем, зарядка кабелями, не предназначенными для этих телефонов, будет значительно медленнее.

Еврокомиссия предупредила Apple, что за такие действия можно получить запрет на продажу iPhone 15 в Евросоюзе.

Известно, что Apple представит новый iPhone 15 и другие новинки 12 или 13 сентября. В продажу они поступят примерно через 10 дней. Базовые модели получат функцию интерфейса Dynamic Island и 48-мегапиксельные камеры, до двух терабайт памяти и титановый корпус, а также ряд других новинок.

Ожидается, что цены iPhone 15 Pro, в сравнении с прошлогодними моделями, повысится в среднем на 100-200 долларов. Базовые модели, вероятно, будут стоить столько же, сколько и прошлогодние модели при запуске.