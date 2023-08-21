Видео ⟩ В Плявниеках мать учит своих детей воровать в магазине

В Плявниеках мать с детьми пошла в магазин и учила их воровать. Выбранными товарами стали игрушки, и женщина была абсолютно уверена, что имеет право взять вещи без оплаты, сообщает программа Degpunktā.
Женщина, зашедшая в один из магазинов на улице Салнас, привлекла внимание сотрудников своим бравурным поведением. В происходящее пришлось вмешаться полиции.
Когда на место прибыла полиция, охранники уже задержали женщину за кражу. Она не призналась в правонарушении и поделилась своей версией случившегося.
Однако камеры показывали совершенно противоположную картину. Было видно, как женщина кладет товар в сумку, а потом пытается уйти, не заплатив.
Женщина пыталась украсть детскую игрушку стоимостью 40 евро. Чтобы обмануть специальные рамки на выходе из магазина, она оставила рядом с одеждой метки, которыми магазин оснащает товары.
Ей показалось, что это рассеет подозрения в краже какого-то другого предмета.
Мать также объяснила детям, что брать вещи из магазина, не заплатив, - это не плохо.
В ожидании прибытия полиции дети начали играть на полу магазина с изъятыми игрушками.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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