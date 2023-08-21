Видео ⟩ В Плявниеках мать учит своих детей воровать в магазине

Женщина, зашедшая в один из магазинов на улице Салнас, привлекла внимание сотрудников своим бравурным поведением. В происходящее пришлось вмешаться полиции.

Когда на место прибыла полиция, охранники уже задержали женщину за кражу. Она не призналась в правонарушении и поделилась своей версией случившегося.

Однако камеры показывали совершенно противоположную картину. Было видно, как женщина кладет товар в сумку, а потом пытается уйти, не заплатив.

Женщина пыталась украсть детскую игрушку стоимостью 40 евро. Чтобы обмануть специальные рамки на выходе из магазина, она оставила рядом с одеждой метки, которыми магазин оснащает товары.

Ей показалось, что это рассеет подозрения в краже какого-то другого предмета.

Мать также объяснила детям, что брать вещи из магазина, не заплатив, - это не плохо.

В ожидании прибытия полиции дети начали играть на полу магазина с изъятыми игрушками.

Видео: Сюжет программы Degpunktā