Обвиняемый в трагическом пожаре на Меркеля попал в новозеландское реалити-шоу: его не пустили в страну

"Когда начинаются вопросы о прошлом мужчины, интервью принимает мрачный оборот", - говорит закадровый голос.

Сотрудник начинает спрашивать бизнесмена, есть ли против него какие-либо обвинения, на что тот отвечает утвердительно. "Кто-то умер?" - спрашивает сотрудник. Он отвечает утвердительно.

Голос за кадром говорит, что Эрнест Риекстс отрицает какие-либо правонарушения, но Новая Зеландия сурово смотрит на иммигрантов с криминальным прошлым.

По словам Риекстса, судебное разбирательство по делу о пожаре приостановилось. "Оно застопорилось, потому что вы уехали из страны?" - продолжает спрашивать сотрудник. "Нет-нет", - отвечает Риекстс.

"Если бы я был виновен, я бы сидел в тюрьме, но если я не виновен, я не в тюрьме", - говорит бизнесмен.

"Но дело в том, что вы находитесь под следствием", - объясняет иммиграционный офицер.

Когда Риекстсу сообщают, что его не пустят в Новую Зеландию, он делает вид, что рад этому. "Мне не придется видеть эту негостеприимную страну", - говорит он.

"Я буду всем говорить, что это самая недружелюбная страна, в которой я когда-либо был", - добавляет он.

Гневные выходки мужчины привели к тому, что для наблюдения за ним до его отъезда из Новой Зеландии была привлечена полиция.

Ночь бизнесмену пришлось провести в камере, но на следующий день он улетел в Куала-Лумпур, столицу Малайзии, говорится в программе.

Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.

В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре. В настоящее время дело еще не передано в суд.

По информации Firmas.lv, Риекстс ранее владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с принадлежащими ему компаниями или деятельности в правлениях компаний.