Бизнесмен Эрнест Риекстс, обвиненяемый по делу о трагическом пожаре на улице Меркеля, стал участником новозеландского реалити-шоу "Пограничный патруль". В нем рассказывается о том, как ему было отказано во въезде в Новую Зеландию из-за его криминального прошлого.
Обвиняемый в трагическом пожаре на Меркеля попал в новозеландское реалити-шоу: его не пустили в страну
"Таможенникам пришлось отбиваться от разъяренного гражданина Латвии, который направлялся на Фиджи, чтобы основать новую страну", - рассказывает программа о колоритном персонаже, задержанном в аэропорту Окленда.
Uhh!— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) August 21, 2023
Ernests Rieksts padarījis Latviju (ne Jaunlatviju) slavenu Jaunzēlandē.
Iekļūt narkotirgoņu ķērāju lidostās šovā tā, protams, ir labākā vizītkarte no Latvijas: pic.twitter.com/JOeSd8GMSy
После того как имя бизнесмена прозвучало в Латвии в связи с пожаром в общежитии в центре Риги, в котором погибли девять человек, он выступил с проектом "Новая Латвия". Риекстс призывал соотечественников скинуться, чтобы купить тропический остров и основать там новое государство.
Проект "Новая Латвия" находится в поле зрения полиции, а защитники прав потребителей предупреждают о рисках мошенничества.
Как сообщала программа Nekā personīga, остров диаметром в три километра является заповедником, где можно построить только один дом.
В программе выяснилось, что Риекстс не приобрел обратный билет из Новой Зеландии, что является обязательным условием для въезда в страну в качестве туриста.
"Когда начинаются вопросы о прошлом мужчины, интервью принимает мрачный оборот", - говорит закадровый голос.
Сотрудник начинает спрашивать бизнесмена, есть ли против него какие-либо обвинения, на что тот отвечает утвердительно. "Кто-то умер?" - спрашивает сотрудник. Он отвечает утвердительно.
Голос за кадром говорит, что Эрнест Риекстс отрицает какие-либо правонарушения, но Новая Зеландия сурово смотрит на иммигрантов с криминальным прошлым.
По словам Риекстса, судебное разбирательство по делу о пожаре приостановилось. "Оно застопорилось, потому что вы уехали из страны?" - продолжает спрашивать сотрудник. "Нет-нет", - отвечает Риекстс.
"Если бы я был виновен, я бы сидел в тюрьме, но если я не виновен, я не в тюрьме", - говорит бизнесмен.
"Но дело в том, что вы находитесь под следствием", - объясняет иммиграционный офицер.
Когда Риекстсу сообщают, что его не пустят в Новую Зеландию, он делает вид, что рад этому. "Мне не придется видеть эту негостеприимную страну", - говорит он.
"Я буду всем говорить, что это самая недружелюбная страна, в которой я когда-либо был", - добавляет он.
Гневные выходки мужчины привели к тому, что для наблюдения за ним до его отъезда из Новой Зеландии была привлечена полиция.
Ночь бизнесмену пришлось провести в камере, но на следующий день он улетел в Куала-Лумпур, столицу Малайзии, говорится в программе.
Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.
В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре. В настоящее время дело еще не передано в суд.
По информации Firmas.lv, Риекстс ранее владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с принадлежащими ему компаниями или деятельности в правлениях компаний.
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