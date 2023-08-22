Элина Пакалне продолжает носить помолвочное кольцо

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Боксер Кристап Зутис и влиятельная персона Элина Пакалне обручились в начале июня, но уже в конце июля объявили о расставании. Тем не менее они до сих пор проводят время вместе.