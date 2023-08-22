Элина Пакалне продолжает носить помолвочное кольцо

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Боксер Кристап Зутис и влиятельная персона Элина Пакалне обручились в начале июня, но уже в конце июля объявили о расставании. Тем не менее они до сих пор проводят время вместе.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Боксер Кристап Зутис и влиятельная персона Элина Пакалне обручились в начале июня, но уже в конце июля объявили о расставании. Тем не менее они до сих пор проводят время вместе.
Как отмечает издание Privātā Dzīve, Пакалне поддержала Зутиса в Krastu mačs, а на ее пальце до сих пор сияет помолвочное кольцо.
Правда, они воздерживаются от комментариев по поводу своих отношений.
Напомним, Каспар Зутис объявил о расставании с Элиной Пакалне в Instagram. "Я публичный человек и должен сообщить вам, что мои отношения с Элиной Пакалне распались, причина только во мне", - заявил боксер.
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