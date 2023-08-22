Гражданам России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могут дать ВНЖ на два года

Министр внутренних дел Марис Кучинскис после заседания правительства заявил телеканалу LTV, что есть планы изменить Закон об иммиграции, чтобы те бывшие граждане и неграждане Латвии, которые взяли гражданство России, а сейчас не смогли до 1 сентября сдать экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, могли получить временный ВНЖ на два года.
По словам министра, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Пока никого высылать не будут, подчеркнул Кучинскис, поскольку это создало бы риски судопроизводства и провокаций.
Также министр раскритиковал эти изменения в Законе об иммиграции.
"Это политические решения, принятые в предвыборной атмосфере, что, по всей видимости, пора бы запретить. Они обычно не предлагают технически, юридически точных решений. Мы исправляем ошибки, которые были сделаны год назад", - указал Кучинскис.
Проверку не прошли еще около 10 тысяч человек.
"Ситуация немного печальнее, чем ожидалось. Поэтому сейчас коалиция решила обратиться в парламент с предложением разработать [регулировку], согласно которой будет дано право просить о срочном временном ВНЖ для этих людей на два года, что является временем, когда еще будет возможность выучить латышский язык и сдать экзамен. Если люди думают иначе, то этого времени достаточно, чтобы выбрать другую родину", - сказал министр.
Уже сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Сейм Латвии внес ряд поправок в Закон об иммиграции. Не так важно, что меняла каждая из них, самыми нашумевшими стали те, что меняют правила выдачи постоянного вида на жительство бывшим гражданам и негражданам Латвии, которые после мая 2003 года решили получить гражданство России, но при этом остались жить в Латвии.
До 1 сентября 2023 года (включительно) нужно подать документы для запроса нового постоянного вида на жительство, иначе действующий потеряет силу, а вместе с тем и аннулируется право на пребывание в Латвии.
Речь идет исключительно о людях, которые были гражданами или негражданами Латвии и в какой-то момент после 2003 года получили гражданство России, после чего оформили ПМЖ в Латвии.
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