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Умер итальянский певец Тото Кутуньо

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Итальянский певец Тото Кутуньо
Итальянский певец Тото Кутуньо Фото: Flickr/Stella Celeste

Новостное агентство ANSA сообщает, что в возрасте 80 лет умер итальянский певец Тото Кутуньо.

Ранее певец был госпитализирован в больницу San Raffaeleв Милане. Сообщается, что он скончался "после продолжительной болезни".

Тото Кутуньо родился 7 июля 1943 года. Он более всего известен своей песней L’italiano. 

Кутуньо сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. Он также является победителем конкурса "Евровидение-1990".

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