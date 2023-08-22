Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Ранее певец был госпитализирован в больницу San Raffaeleв Милане. Сообщается, что он скончался "после продолжительной болезни".

Тото Кутуньо родился 7 июля 1943 года. Он более всего известен своей песней L’italiano.

Кутуньо сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. Он также является победителем конкурса "Евровидение-1990".