Пользователи Facebook и Instagram в ЕС смогут просматривать контент в хронологическом порядке

Meta пошла на этот шаг, адаптируясь к новым правилам Европейского Союза (ЕС), которые заставят гигантов социальных сетей более активно отслеживать онлайн-контент, чтобы защитить пользователей, особенно от разжигания ненависти и дезинформации.

19 крупных игроков рынка, включая Meta, Amazon, Apple, Google, Microsoft, TikTok и X, ранее известный как Twitter, должны будут соблюдать новые правила, или им грозят крупные штрафы.

В настоящее время все внимание приковано к миллиардеру Илону Маску, который с момента покупки Twitter часто неожиданно менял правила этой социальной сети, и зачастую его решения прямо противоречили новым правилам ЕС.

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг объявил, что пользователи Facebook и Instagram в ЕС смогут просматривать различные типы контента, который не основан на профилировании, что является требованием Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Например, пользователи смогут просматривать контент только тех людей, на которых они подписаны, отсортированный в хронологическом порядке от самого нового к самому старому.

Meta уже предоставила пользователям Facebook и Instagram больше контроля над тем, как они просматривают контент в своей основной ленте, но этот шаг также распространится на другие разделы контента социальной сети.

TikTok объявил об аналогичном изменении ранее в этом месяце, которое даст европейским пользователям возможность отключить функцию, которая показывает контент на основе их интересов.

Клегг сообщил, что над реализацией DSA в Meta работают более 1000 человек.