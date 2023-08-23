Видео ⟩ Volkswagen нарушил правила и совершил опасный обгон

На кадрах видно, что автор видео едет со скоростью около 60 км/ч, когда, по встречной полосе, его обгоняет серебристый Volkswagen.

Даже если агрессивный водитель начал обгон в еще разрешенном месте, то на видео видно, что прерывистая линия превращается в сплошную, что запрещает такой маневр.

Правда, это не было препятствием, поскольку водитель Volkswagen вообще не планировал возвращаться на свою полосу движения. Он продолжал ехать на высокой скорости даже тогда, когда впереди идущий BMW свернул налево, чтобы повернуть в сторону заправки.

Вместо того, чтобы позволить водителю BMW совершить маневр, водитель Volkswagen продолжил движение, поставив под угрозу безопасность водителя BMW.

Водитель Volkswagen вернулся на свою полосу движения только после обгона еще одного автомобиля.

Если водитель пересек сплошную линию для обгона, то можно получить штраф в размере 55 евро, а также два штрафных пункта. За нарушение правил при обгоне полагается штраф от 55 до 85 евро, а также два штрафных пункта.

За агрессивное вождение можно оштрафовать на сумму от 85 до 280 евро, а также получить шесть штрафных пунктов.

Можно заметить, что водитель Volkswagen, скорее всего, нарушает разрешенную скорость движения, но оценить это объективно невозможно.

Портал TVNET связался с полицией, чтобы уточнить, попала ли данная видеозапись в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, а также уточнить, какие правонарушения были зафиксированы на видео.

nu tizla apdzīšana pic.twitter.com/42PwkXX1hM — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 21, 2023