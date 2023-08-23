Депутат против продления срока сдачи экзамена по латышскому для граждан РФ

Категорически нельзя поддерживать поправки к Закону об иммиграции, предоставляющие проживающим в Латвии гражданам России дополнительно два года для сдачи экзамена на знание латышского языка, заявил агентству LETA депутат Национального объединения, руководитель подкомиссии по внутренней безопасности Эдвинс Шноре.
"Это большая глупость, и те, кто продвигает поправки, не понимают, чем чревата демонстрация подобной слабости по отношению к людям, которые демонстративно игнорируют латвийские законы", - подчеркнул Шноре.
Депутат задал риторический вопрос - действительно ли Министерство внутренних дел (МВД) не представляет, каковы будут последствия такого шага. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться, и он сомневается, что через два года у властей хватит смелости выслать из страны граждан России, которые проигнорировали закон.
"Может, потерпеть еще два года, а потом уже, возможно, и не надо будет, потому что российский порядок будет введен с помощью армии", - заявил депутат.
Он не знает, как голосовали министры Нацобъединения по этому вопросу, так как решение принималось на закрытом заседании, но выразил надежду, что члены партии голосовали против. Шноре предполагает, что партия не поддержит эти поправки в Сейме, но во фракции этот вопрос еще не обсуждался.
Как сообщалось, правительство во вторник на закрытом заседании поручило МВД подготовить поправки к Закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в Латвии.
Согласно поправкам к Закону об иммиграции, принятым Сеймом 22 сентября 2022 года, срок действия выданных гражданам России постоянных видов на жительство (ВНЖ) истекает 1 сентября 2023 года. Для того чтобы и далее проживать в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, предоставив в Управление по делам гражданства и миграции соответствующие документы, в том числе подтверждение знания государственного языка на уровне А2.
Как сообщает МВД, около половины из 25 316 проживающих в Латвии граждан России с ВНЖ подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, а остальные этого не сделали.
На закрытом заседании во вторник правительство заслушало доклад МВД о реализации поправок к Закону об иммиграции и фактическом положении дел и после продолжительных дискуссий поручило подготовить новые предложения по совершенствованию формулировок норм закона.
Как заявило правительство, предложения необходимы, чтобы дать дополнительное время российским гражданам в Латвии, которые хотят подать заявление на получение постоянного жителя ЕС, но еще не успели или не смогли это сделать по финансовым причинам, уладить все формальности.
Поправки позволят всем гражданам России, которые хотят и в дальнейшем проживать в Латвии, получить статус постоянного жителя ЕС и после 1 сентября, но не позднее чем в течение двух лет.
Предложения не смягчают действующих поправок к Закону об иммиграции, цель которых по-прежнему состоит в том, чтобы проживающие в Латвии граждане России обладали минимальным знанием латышского языка и получили статус постоянного жителя ЕС, тем самым не только демонстрируя свою принадлежность Латвии и Европе, но и полноценно участвуя в социально-экономических и политических процессах, отметили в МВД.
Предложения предусматривают, что граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и до 1 сентября не успели подать в Управление по делам гражданства и миграции необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ сроком на два года.
Это время они должны использовать для того, чтобы выучить латышский язык на минимальном разговорном уровне (А2) и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС либо своевременно спланировать самостоятельный выезд из Латвии.
В течение этого переходного периода граждане России будут получать все прежние государственные услуги, включая пенсии и пособия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!