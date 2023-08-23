Президент видит проблемы в реализации закона об иммиграции

Согласно поправкам к закону об иммиграции, принятым Сеймом 22 сентября 2022 года, срок действия выданных гражданам России постоянных видов на жительство (ВНЖ) истекает 1 сентября 2023 года. Для того чтобы и далее проживать в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, предоставив в Управление по делам гражданства и миграции соответствующие документы, в том числе подтверждение знания государственного языка на уровне А2.

Как сообщает МВД, около половины из 25 316 проживающих в Латвии граждан России с ВНЖ подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, а остальные этого не сделали.

На закрытом заседании во вторник правительство заслушало доклад МВД о реализации поправок к закону об иммиграции и фактическом положении дел и после продолжительных дискуссий поручило подготовить новые предложения по совершенствованию формулировок норм закона.

Как заявило правительство, предложения необходимы, чтобы дать дополнительное время российским гражданам в Латвии, которые хотят подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но еще не успели или не смогли это сделать по финансовым причинам, уладить все формальности.

Поправки позволят всем гражданам России, которые хотят и в дальнейшем проживать в Латвии, получить статус постоянного жителя ЕС и после 1 сентября, но не позднее чем в течение двух лет.