Президент видит проблемы в реализации закона об иммиграции

В реализации норм закона об иммиграции видны проблемы, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
Он напомнил, что о проблемах говорилось еще весной, но поиски решения начались только за восемь дней до истечения срока. Ринкевич подчеркнул, что это плохой сигнал с точки зрения последовательности действий государства.
Президент напомнил, что закон был принят незадолго до парламентских выборов, когда "депутаты и политики становятся очень смелыми". Поэтому в то время практически не было дискуссий, а также призывов к российским гражданам учить язык, подавать заявления на сдачу экзамена.
Неизвестно также, сколько в действительности российских граждан находится в Латвии.
Кариньш отметил, что цель закона об иммиграции - обеспечить интеграцию в общество людей, постоянно проживающих в Латвии.
"Цель не в депортации, а в том, чтобы люди, которые находятся здесь, интегрировались", - сказал он, отметив, что требование о знании госязыка не отменяется.
Как сообщалось, правительство во вторник на закрытом заседании поручило МВД подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в Латвии.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, принятым Сеймом 22 сентября 2022 года, срок действия выданных гражданам России постоянных видов на жительство (ВНЖ) истекает 1 сентября 2023 года. Для того чтобы и далее проживать в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, предоставив в Управление по делам гражданства и миграции соответствующие документы, в том числе подтверждение знания государственного языка на уровне А2.
Как сообщает МВД, около половины из 25 316 проживающих в Латвии граждан России с ВНЖ подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, а остальные этого не сделали.
На закрытом заседании во вторник правительство заслушало доклад МВД о реализации поправок к закону об иммиграции и фактическом положении дел и после продолжительных дискуссий поручило подготовить новые предложения по совершенствованию формулировок норм закона.
Как заявило правительство, предложения необходимы, чтобы дать дополнительное время российским гражданам в Латвии, которые хотят подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но еще не успели или не смогли это сделать по финансовым причинам, уладить все формальности.
Поправки позволят всем гражданам России, которые хотят и в дальнейшем проживать в Латвии, получить статус постоянного жителя ЕС и после 1 сентября, но не позднее чем в течение двух лет.
Предложения не смягчают действующих поправок к закону об иммиграции, цель которых по-прежнему состоит в том, чтобы проживающие в Латвии граждане России обладали минимальным знанием латышского языка и получили статус постоянного жителя ЕС, тем самым не только демонстрируя свою принадлежность к Латвии и Европе, но и полноценно участвуя в социально-экономических и политических процессах, отметили в МВД.
Предложения предусматривают, что граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и до 1 сентября не успели подать в Управление по делам гражданства и миграции необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ сроком на два года.
Это время они должны использовать для того, чтобы выучить латышский язык на минимальном разговорном уровне (А2) и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС либо своевременно спланировать самостоятельный выезд из Латвии.
В течение этого переходного периода граждане России будут получать все прежние государственные услуги, включая пенсии и пособия.
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