Валайнис: отсрочка для граждан РФ свидетельствует о том, что государство "не справилось"

С учетом риска своего рода "катастрофы", если бы дело дошло до выдворения людей из страны, решение Кабинета министров в сложившейся ситуации можно считать логичным, и СЗК мог бы поддержать его в Сейме.

С другой стороны, по мнению Валайниса, это решение свидетельствует о том, что государство не справилось с организацией экзаменов и связанных с ними процессов.

Он допускает, что ответственные службы, возможно, переоценили свои возможности.

СЗК готов обсудить в парламенте причины, которые помешали достичь запланированных результатов. По словам Валайниса, вопросы необходимо задавать и тем, кто разрабатывает политику интеграции в стране, поскольку подобная ситуация свидетельствует о проблемах в процессе интеграции.

В контексте решения правительства нельзя забывать и о геополитической ситуации, чтобы не нагнетать обстановку. По словам Валайниса, это "была бы катастрофа, если бы мы начали выдворять людей из страны или лишать их минимума средств к существованию", учитывая права человека, которые существуют независимо от уровня владения языком.

Нынешняя ситуация хорошо иллюстрирует слабые места и в государственном управлении, и в некоторых самоуправлениях, и нужно работать над их устранением, подчеркнул руководитель фракции СЗК.