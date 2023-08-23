Саммит БРИКС: Путин вновь обвиняет Запад в развязывании войны в Украине

„Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, останутся неизменными, — заявил Си, явно упреждая вопросы по поводу проблем, которые переживает китайская экономика. — Гигантский корабль китайской экономики будет продолжать рассекать волны и плыть вперед“.

Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До этого глава КНР провел за границей всего два дня в 2023 году во время визита в Россию.

Индийский позитив

Нарендра Моди был преисполнен оптимизма Фото: Getty Images

Пока что самым позитивным выступлением на саммите была речь премьер-министра Индии Нарендры Моди, который поздравил членов БРИКС с последними достижениями, и в первую очередь с созданием Нового банка развития (НБР).

Собственно, банк был создан уже давно, однако в 2022 году он сообщил о создании представительства в Индии для финансирования проектов развития в этой стране и соседней Бангладеш.

«Мы создали сеть финансовой безопасности», — подчеркнул в связи с этим Моди.

Окрыленный успехом индийской лунной программы, Моди также предложил странам БРИКС подумать о сотрудничестве в области космических технологий, в частности, о создании спутниковой сети БРИКС и «Консорциума космических исследований»

Индийский премьер предложил также договориться об инвестициях в технологии, позволяющие повысить уровень образования в странах БРИКС, создать центральный банк средств традиционной медицины и даже приложить больше усилий к защите „больших кошек“, на что президент ЮАР Рамафоса даже пошутил: „Если вам нужно больше гепардов, то вы пришли в дом гепардов“, вызвав смех в зале.