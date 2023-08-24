Сартс: Элита Кремля встревожена по поводу возможного ответного хода ЧВК "Вагнер"

Угроза со стороны группы наемников "Вагнер" в Беларуси для Латвии снижается, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
По его мнению, крушение самолета лидера "Вагнера" Евгения Пригожина на 99% является наказанием Кремля за попытку переворота в июне.
"Большинство людей после прекращения мятежа прогнозировали, что Пригожин находится в опасности, хотя он вел себя так, как будто ему ничего не угрожает.
Крушение самолета, безусловно, не просто совпадение", - сказал Сартс.
По его словам, на данном этапе трудно прогнозировать, как будут дальше действовать боевики "Вагнера" в свете воинственных заявлений о мести за смерть Пригожина. Однако, как считает Сартс, силы "Вагнера" уже не те, что были в июне, когда они пытались идти на Москву.
"Обеспокоенность кремлевской элиты тем, каким может быть ответный шаг "Вагнера", очевидна. Есть достаточно много спекуляций о том, что у "Вагнера" достаточно сторонников во властных структурах, при этом некоторые из них были сняты с должностей. Теперь наступит период тревожной неопределенности, который пошатнет основы власти в Кремле, а также пойдет на пользу борьбе Украины с Россией", - прогнозирует эксперт.
По мнению Сартса, специфическая угроза для Латвии со стороны "Вагнера" в Беларуси уменьшается, поскольку наемники что-то предпринимают только за деньги, а если им не платят, то они ничего не делают. В то же время по-прежнему будет усиливаться нелегальная миграция, к чему ЧВК "Вагнер" не имела непосредственного отношения.
По словам Сартса, не стоит ни на минуту сомневаться в том, что Беларусь осуществляет миграционное давление не по своей инициативе, и Латвии следует готовиться к тому, что давление будет только усиливаться.
"Мы можем ожидать различных заявлений с угрозами, но реальной военной угрозы, скорее всего, не было и в ближайшее время не будет", - подчеркнул руководитель центра.
Как уже сообщалось, приказ убить Евгения Пригожина, лидера группы наемников "Вагнер", вероятно, погибшего в среду при крушении самолета, скорее всего, отдал президент России Владимир Путин, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
"Очень маловероятно, что представители российского военного ведомства, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал Валерий Герасимов, могли рассчитаться с Пригожиным без приказа Путина", - отмечают аналитики и добавляют, что вся российская элита, скорее всего, была уверена, что после июньского мятежа Пригожин был жив только благодаря милости Путина.
ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина 23 августа произошло не случайно - ровно через два месяца после начала мятежа 23 июня.
Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился на части в воздухе. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.
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