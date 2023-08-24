Сартс: Элита Кремля встревожена по поводу возможного ответного хода ЧВК "Вагнер"

По его мнению, крушение самолета лидера "Вагнера" Евгения Пригожина на 99% является наказанием Кремля за попытку переворота в июне.

"Большинство людей после прекращения мятежа прогнозировали, что Пригожин находится в опасности, хотя он вел себя так, как будто ему ничего не угрожает.

Крушение самолета, безусловно, не просто совпадение", - сказал Сартс.

По его словам, на данном этапе трудно прогнозировать, как будут дальше действовать боевики "Вагнера" в свете воинственных заявлений о мести за смерть Пригожина. Однако, как считает Сартс, силы "Вагнера" уже не те, что были в июне, когда они пытались идти на Москву.

"Обеспокоенность кремлевской элиты тем, каким может быть ответный шаг "Вагнера", очевидна. Есть достаточно много спекуляций о том, что у "Вагнера" достаточно сторонников во властных структурах, при этом некоторые из них были сняты с должностей. Теперь наступит период тревожной неопределенности, который пошатнет основы власти в Кремле, а также пойдет на пользу борьбе Украины с Россией", - прогнозирует эксперт.