В пятницу Силиня начнет переговоры о формировании правительства

Ранее в ходе консультаций Ринкевич интересовался мнением партий о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, видением долгосрочных и неотложных задач, которые предстоит решать правительству.

После переговоров президент заявил, что непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет. В то же время он признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.

Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.

Силиня видит модели коалиции по отдельности и с "Прогрессивными", и с Нацобъединением

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"), которой президент Эдгар Ринкевич поручил формирование правительства, видит возможности формирования четырехпартийной коалиции в двух комбинациях: одной с "Прогрессивными", второй - с Национальным объединением.

Одна четырехпартийная модель предусматривает, что правительство сформируют "Новое Единство", "Объединенный список" (ОС), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", вторая - "Новое Единство", ОС, СЗК и Нацобъединение.

Также Силиня отметила, что возможны и "другие вариации", чтобы сформировать стабильное правительство.

Как сообщалось, Силиня начнет переговоры с партиями о формировании правительства в пятницу, 25 августа, а в среду, 30 августа, состоится ее встреча с президентом для обсуждения первых итогов переговоров.