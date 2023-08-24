В пятницу Силиня начнет переговоры о формировании правительства

В пятницу, 25 августа, представитель "Нового Единства" Эвика Силиня, которой президент Эдгар Ринкевич поручил формирование правительства, начнет переговоры с Союзом зеленых и крестьян, "Объединенным списком", Национальным объединением и "Прогрессивными".
Силиня поблагодарила президента и своих коллег из "Нового Единства" за оказанное ей доверие.
Встреча с президентом о ходе переговоров о формировании правительства запланирована в среду, 30 августа.
Как сообщалось, решение о выдвижении Силини президент принял после переговоров со всеми парламентскими партиями. Силиня была единственным кандидатом, официально выдвинутым партиями на пост премьер-министра.
На пресс-конференции после встречи с Силиней президент выразил уверенность в том, что она справится с этой задачей в короткие сроки. "Опыт и знания Силини - хорошее начало для формирования работоспособного Кабинета министров", - сказал президент.
По словам Ринкевича, в ходе консультаций с партиями он получил уверенность в том, что у Силини хорошие шансы сформировать максимально широкую коалицию и получить поддержку в парламенте. В ходе встречи с президентом Силиня выразила готовность работать над тем, чтобы цели развития страны в сфере экономики, образования и укрепления безопасности были близки к тем, что обсуждались в ходе консультаций.
Президент выразил надежду, что правительство будет сформировано к середине сентября.
Ранее в ходе консультаций Ринкевич интересовался мнением партий о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, видением долгосрочных и неотложных задач, которые предстоит решать правительству.
После переговоров президент заявил, что непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет. В то же время он признал, что "не наивен" в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий.
Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательна по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции, но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа.
Силиня видит модели коалиции по отдельности и с "Прогрессивными", и с Нацобъединением
Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"), которой президент Эдгар Ринкевич поручил формирование правительства, видит возможности формирования четырехпартийной коалиции в двух комбинациях: одной с "Прогрессивными", второй - с Национальным объединением.
Одна четырехпартийная модель предусматривает, что правительство сформируют "Новое Единство", "Объединенный список" (ОС), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", вторая - "Новое Единство", ОС, СЗК и Нацобъединение.
Также Силиня отметила, что возможны и "другие вариации", чтобы сформировать стабильное правительство.
Как сообщалось, Силиня начнет переговоры с партиями о формировании правительства в пятницу, 25 августа, а в среду, 30 августа, состоится ее встреча с президентом для обсуждения первых итогов переговоров.
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