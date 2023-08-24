Великобритания: В катастрофе самолета Пригожина может быть виновна ФСБ

Они также подчеркивают, что смерть лидера военной группировки "Вагнер", возможно, может укрепить позиции министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, так как Пригожин позволял себе их как публично критиковать, так и унижать.

Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился на части в воздухе. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.