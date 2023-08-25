Видео ⟩ Козырев об аннулировании лицензии "Дождю" в Латвии и гастролях в Риге

Российский журналист, музыкальный критик, продюсер и радиоведущий Михаил Козырев, ныне живущий в Амстердаме, стал гостем YouTube-канала "Говорящие Головы". Он рассказал не только о своем приезде в Латвию, но и об отъезде телеканала "Дождь" из нашей страны.
Михаил Козырев заметил, что таинственный балкон, на котором фотографируются такие звезды, как Артур Смольянинов, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и другие, - это квартира Алекса Дубаса: "Нашего героя, друга и много лет соратника. Это замечательное место в центре Риги... Это то место, где он живет [...]. Я очень много лет приезжал в Латвию. Мы всегда летом снимали там дом, в Юрмале, куда все мои друзья приезжали". В Юрмале у Козырева собирались музыканты Prāta Vētra, Евгений Гришковец, Алекс Дубас, "Квартет И", Вера Полозкова и другие.
Конечно, он не смог обойти момент с аннулированием NEPLP лицензии на вещание в Латвии телеканалу "Дождь":
"Мой первый выход на митинг был, когда я был студентом. Мы вышли на улицы в Екатеринбурге за независимость балтийских стран... Я был принципиально убежден, что эти страны были захвачены и что им нужна независимость и свобода. И слава богу, что эта свобода без масштабной крови была получена [...].
Думаю, что я никогда не смогу относиться к Латвии так же, как относился до того, что произошло с "Дождем".
У меня все время в голове история вот этого лайнера "Сент-Луис", который вывозил из Европы евреев, бежавших от нацизма. Он пересек Атлантику. Его не приняла ни одна страна. Там были тысячи людей на корабле. Америка отказала этому лайнеру. Он вынужден был возвращаться. Часть людей умерла. Половина примерно выжила.
Эта история последние пару лет часто возникает в голове, когда я оцениваю поступки и решения разных стран в отношении людей, которые бегут из России. Которые бегут от Путина в первую очередь. Иногда я бываю потрясен этими решениями".
"Очевидно абсолютно, на чьей мы стороне. Это не может вызвать вопросов, что мы на стороне света. Что мы на стороне правды, что мы против Путина. Мы против войны и за победу Украины.
Эти вещи не вызывают никаких вопросов. В этом свете такой вердикт очень сильно заставляет задуматься", - резюмировал Козырев.
Михаил Козырев едет в тур по Европе под названием "НЕмой Рок-н-Ролл". 30 сентября он выступит в Риге в зале Латвийского университета.
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Видео: Интервью с Михаилом Козыревым
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