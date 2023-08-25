Видео ⟩ Козырев об аннулировании лицензии "Дождю" в Латвии и гастролях в Риге

Михаил Козырев заметил, что таинственный балкон, на котором фотографируются такие звезды, как Артур Смольянинов, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и другие, - это квартира Алекса Дубаса: "Нашего героя, друга и много лет соратника. Это замечательное место в центре Риги... Это то место, где он живет [...]. Я очень много лет приезжал в Латвию. Мы всегда летом снимали там дом, в Юрмале, куда все мои друзья приезжали". В Юрмале у Козырева собирались музыканты Prāta Vētra, Евгений Гришковец, Алекс Дубас, "Квартет И", Вера Полозкова и другие.