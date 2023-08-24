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СМИ: второй самолет Пригожина вылетел в Азербайджан

rus.tvnet.lv
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Аэропорт в Москве
Аэропорт в Москве Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Второй самолет Евгения Пригожина вылетел в столицу Азербайджана Баку из международного аэропорта Внуково, сообщает NEXTA.

Пока неизвестно, кто находится в самолете.

NEXTA отмечает, что после катастрофы этот самолет делал зигзаги в небе над Москвой, а потом улетел в Петербург. Позже бизнес-джет вернулся в подмосковный аэропорт Остафьево.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.

Источники в сфере обороны Великобритании сообщили, что в катастрофе самолета Евгения Пригожина может быть виновна Федеральная служба безопасности России (ФСБ). ФСБ - полностью лояльна Владимиру Путину, отмечают источники.

Они также подчеркнули, что смерть лидера военной группировки "Вагнер", возможно, может укрепить позиции министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, так как Пригожин позволял себе их как публично критиковать, так и унижать.

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