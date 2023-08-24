СМИ: второй самолет Пригожина вылетел в Азербайджан

Пока неизвестно, кто находится в самолете.

Prigozhin's second plane flew to Azerbaijan



It flew out of Vnukovo airport and is heading to Baku.



It is not known who is on board.



Recall, yesterday after the disaster this plane made zigzags in the sky above Moscow, and then flew to St. Petersburg. Later, the business jet… pic.twitter.com/wvGHCAn6KP — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2023

NEXTA отмечает, что после катастрофы этот самолет делал зигзаги в небе над Москвой, а потом улетел в Петербург. Позже бизнес-джет вернулся в подмосковный аэропорт Остафьево.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.

Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.

Источники в сфере обороны Великобритании сообщили, что в катастрофе самолета Евгения Пригожина может быть виновна Федеральная служба безопасности России (ФСБ). ФСБ - полностью лояльна Владимиру Путину, отмечают источники.

Они также подчеркнули, что смерть лидера военной группировки "Вагнер", возможно, может укрепить позиции министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, так как Пригожин позволял себе их как публично критиковать, так и унижать.