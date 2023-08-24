Видео ⟩ Как водители относятся к новым радарам контроля средней скорости?

На 5,5-километровом участке Рижской объездной дороги от Яунмарупе до шоссе Рига - Елгава уже вторую неделю работает система контроля средней скорости, которая способна не только определить, среднюю скорость автомобиля, но и контролировать сроки технических осмотров и срока действия ОСТА, а также того, была ли приобретена виньетка на автомобиль, если он в ней нуждается.