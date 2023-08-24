Видео ⟩ Как водители относятся к новым радарам контроля средней скорости?

С 14 августа на Рижской объездной дороге работает первый радар контроля средней скорости. Статистику о количестве нарушений, зарегистрированных новой системой контроля, полиция соберет только через месяц. Водители рассказали передаче ReTV, как относятся к новым радарам.
На 5,5-километровом участке Рижской объездной дороги от Яунмарупе до шоссе Рига - Елгава уже вторую неделю работает система контроля средней скорости, которая способна не только определить, среднюю скорость автомобиля, но и контролировать сроки технических осмотров и срока действия ОСТА, а также того, была ли приобретена виньетка на автомобиль, если он в ней нуждается.
Водители, опрошенные передачей ReTV в Яунмарупе, не воспринимают новый метод контроля как бремя.
Янис Ванкс, директор "Школы безопасного вождения", считает, что нововведение сможет снизить количество серьезных дорожно-транспортных происшествий. Также новые радары помогут изменить привычку водителей соблюдать правила только в том случае, если виден наряд полиции.
Видео: Сюжет программы ReTV
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