"Нам кого сказали везти, того и везем". Что известно об экипаже и вагнеровцах, летевших на бизнес-джете Пригожина

Предположительная родственница Левшина на следующее утро после крушения самолета опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» интервью с его сыном, в котором он рассказал, что отец часто был в командировках, но виделся с семьей почти каждый месяц.

«Он был очень хорошим человеком. Всегда помогал родным и близким. Всегда знал, что делает. Стремился сделать мою жизнь лучше», — сказал сын летчика в этом интервью. «Как жаль не в чем не винных людей. Это большое горе», — добавила родственница Левшина в своем посте.

Стюардессой на разбившемся рейсе была 39-летняя Кристина Распопова. Портал 74.RU поговорил с родными бортпроводницы. По данным издания, младший брат Кристины — заместитель прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгений Распопов.

Распоповы родились в Казахстане. «У нее всегда был сильный характер, — рассказал родственник Кристины. — Она уехала в Москву, чтобы добиваться высот, строить карьеру, пробивная была».

Судя по социальным сетям и открытым источникам, Распопова училась в Московском финансово-юридическом университете. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, а затем переехала в Москву. Девушка часто путешествовала – в фейсбуке она публиковала фото из Ямайки, Сингапура, Вены и других стран и городов. Последнее путешествие, о котором рассказала Распопова, состоялось в феврале 2023 года — она летала на Шри-Ланку.

Би-би-си нашла профиль Распоповой на сайте рекрутинговой соцсети LinkedIn – там она называет себя «ВИП стюардессой». Судя по приложению GetContact, которое показывает, как абонент записан у его знакомых, раньше Распопова летала на аналогичном разбившемуся бизнес-джете – Embraer Legacy c бортовым номером RA-02857, который базировался во Внуково, куда Распопова часто ездила.

Как пишет Baza, устроившись работать в «МНТ-Аэро», компанию-владельца разбившегося в среду самолета, Распопова переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Накануне авиакатастрофы Кристина опубликовала в фейсбуке фотографию своего завтрака, предположительно в аэропорту — на столе чашка кофе и тарелка с гренками, а рядом стоит чемодан с биркой «cabin».

Вероятно, Распопова, которая в последнее время жила в Санкт-Петербурге, вылетала в это время в Москву, где позже пересела на впоследствии разбившийся Embraer.

Баннер рассылки Фото: BBC

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