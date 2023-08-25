Распустят, сохранят, наймут? Что будет с "вагнеровцами" в РБ

Но Лукашенко проблемные гости не нужны. "Закрытие границ со стороны государств Евросоюза и НАТО для белорусского режима - невыгодный вариант. Плюс содержать, кормить, платить… Это клубок проблем, головная боль для Лукашенко. Он хотел, может быть, пропиариться, якобы спас "российского царя" от смуты. Но сейчас для Лукашенко этот "Вагнер" как чемодан без ручки, - считает политический аналитик. - Лукашенко начнет теребить Путина в том духе, что давай, Владимир Владимирович, что-то решай с этими орлами, забирай себе. Мне столько инструкторов не нужно… Думаю, что Лукашенко постарается их спихнуть. Тем более, что обострились отношения с соседними странами".

Новый бунт или поход на Москву аналитик называет ситуацией "почти невероятной". Он не видит и возможности для Лукашенко использовать боевиков. "Лукашенко торит дорогу в Африку. Возможно, были у него мысли о делах с Пригожиным. Но Пригожина нет, а проекты завязаны на него. Есть сведения, что Кремль и Минобороны отжимают африканские проекты. Это лакомый кусок, охотников поживиться в российских элитах достаточно", - уверен аналитик.

По некоторым сведениям, часть боевиков уже потянулась в Россию, говорит аналитик. Он сомневается, что многие останутся в Беларуси - заработки смехотворные, привычного адреналина нет.

"Группа "Вагнер" - белорусское юрлицо, и оснований для его ликвидации нет"