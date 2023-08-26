Ивар Калныньш о провокаторах: "Обгадить Пугачеву - это их высшее творчество"

Вспоминает Ивар Калныньш обсуждение политических тем в советские годы: "Мое поколение на это чихало". Тем не менее развал СССР он воспринял с радостью.

"Мы все советское время пели свои латышские песни по колхозам и ждали этого дня.

Моя мама сказала (она умерла в 82-м году): "Это все недолго, на вранье ничего хорошего нельзя построить". И то, что сейчас происходит - это то же самое", - поясняет актер свое отношение к происходящему в современной России.

Российская пресса сейчас негативно высказывается в адрес Калныньша: "Творчество этих пропагандистов - обкакать Пугачеву. Любой это может, но он не становится Пугачевой. Надо хотя бы глупенькую песню спеть.

Это их высшее творчество - обгадить Пугачеву".

Ивар Калныньш вспомнил случай, когда ему позвонили с российского номера. С его слов, это явно был провокатор, который пытался вывести его на разговор. Беседа закончилась перепалкой, артист перешел на нецензурную лексику. Звонящий потом переврал весь этот разговор и повернул все так, что Ивар якобы выступил против российского народа.

О своем возвращении в РФ Ивар Калныньш не думает. Он не считает это возможным:

"Это надо построить новую Украину и вернуть все долги. Это сделает следующее поколение".

Видео: Интервью с Иваром Калныньшем