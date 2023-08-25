Видео ⟩ В Саласпилсе на крышу автомобиля упало дерево. Повреждения не помешали шоферу уехать

В Саласпилсе на выходных разразился сильный ураган, из-за чего на серебристый автомобиль Mitsubishi, припаркованный рядом с культурным центром упало дерево.

Хозяйка автомобиля, увидев состояние автомобиля, беспомощно всплеснула руками. Женщина, вероятно, пыталась продать остатки машины, потому что не могла придумать им другого применения.

"Пришел парень, который хотел купить... Пытался проехать на этой машине", - рассказала продавец из магазина неподалеку.

Поврежденный автомобиль оставался на месте в течение нескольких суток, пока в середине одного из рабочих дней в Mitsubishi не сел мужчина, после чего с широкой улыбкой уехал на разбитой машине.

Куда бы мужчина ни собирался доставить автомобиль, в полиции напоминают, что на таком сильно поврежденном транспортном средстве участвовать в дорожном движении запрещено.

​Никто из прохожих не сообщил о нарушении правоохранителям, однако на дороге возникла опасная ситуация.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщает: "Согласно постановлению Кабинета министров № 295, рама и опорные элементы транспортного средства не должны иметь изломов, трещин, деформаций, коррозии и других повреждений, которые могут повлиять на прочность конструкции, геометрию колес и безопасность движения".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)