"Его гибель - большая утрата для государства". Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Кадыров назвал Пригожина "важной персоной государственного масштаба", но отметил, что глава "Вагнера" ​​в последнее время "либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране" и поставил "личные амбиции" выше "дел первостепенной государственной важности".

"Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО ["Специальная военная операция" - так в Росси официально называется военное вторжение в Украину]. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для всего государства", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Приказ об убийстве Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области в среду, 23 августа, скорее всего, был отдан президентом России Владимиром Путиным, считают в Институте изучения войны США (ISW).

ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло 23 августа - ровно через два месяца после начала восстания 23 июня.

В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся в самолете, в том числе несколько командиров ЧВК "Вагнер".