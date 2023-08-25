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После отравления зеленым мухомором в RAKUS скончался человек

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Человек в больнице. Иллюстративное фото
Человек в больнице. Иллюстративное фото Фото: Chinnapong/Shutterstock

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) скончался человек, отравившийся самым ядовитым грибом в мире - зеленым мухомором (он же бледная поганка). Последний подобный случай в Латвии был зафиксирован 13 лет назад, сообщает TV3.

В последнее время в больницу после отравления этим грибом попали уже несколько человек.

По словам заведующего клиникой интенсивной терапии больницы Роберта Сташинскиса, все госпитализированные пациенты были абсолютно уверены, что ели правильные и безопасные грибы.

"Скончавшийся также рассказывал, что собирал съедобные грибы, один из которых, впрочем, был немного подозрительным... Тем не менее, он съел гриб", - говорит врач.

Симптомы отравления включают рвоту, тошноту и дискомфорт в животе. При подозрении на отравление следует немедленно позвонить на круглосуточную линию Информационного центра по отравлениям.

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