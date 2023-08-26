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Кровавое наследие, которое оставили в Украине Пригожин и ЧВК "Вагнер"

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Вероятная гибель в авиакатастрофе Евгения Пригожина и других руководителей подконтрольной ему частной военной компании «Вагнер», скорее всего, поставила точку в 10-летней историии этого незаконного вооруженного формирования.

За это время «Вагнер» успел «отметиться» участием в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке, но самый кровавый след наемники оставили в Украине.

Там они появлялись на самых трудных участках фронта и выполняли грязную работу за российскую армию, не считаясь с человеческими потерями.

Карта
Карта Фото: BBC

ЧВК «Вагнер» была создана на рубеже 2013-14 годов на основе другой ЧВК под названием «Славянский корпус», зарегистрированной в Гонконге и предназначенной для защиты российских компаний и их сотрудников за рубежом.

Свое название новая компания получила по позывному ее руководителя, отставного подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина.

Его боевое подразделение в основном состояло из бывших российских силовиков, часто с криминальным прошлым.

Относительно постоянным в «Вагнере» был только командный состав, формирование отрядов происходило на ротационной основе, и она постоянно нуждалась в вербовке новых наемников.

Владельцем ЧВК был приближенный к российскому президенту бизнесмен Евгений Пригожин (хотя сам он долгое время это отрицал и даже судился из-за этого со СМИ), а действия наемников, по данным Службы безопасности Украины, долгое время координировало ГРУ.

Уже с весны 2014 года «вагнеровцев» начали привлекать к боевым действиям в Крыму и на Донбассе. Полтора года спустя большую часть бойцов ЧВК перебросили в Сирию, где Россия вступила в войну с повстанцами на стороне режима Башара Асада.

Провальное вторжение российской армии в Украину в феврале 2022 года заставило Кремль вернуть «вагнеровцев» на Донбасс.

Кульминация истории с ЧВК «Вагнер» наступила летом 2023 года после затяжных боев за Бахмут и неудачного «похода на Москву» Пригожина.

Но за это время наемники успели оставить в Украине свой кровавый след.

Ил-76, сбитый в Луганском аэропорту
Ил-76, сбитый в Луганском аэропорту Фото: Getty Images

В июне 2014 года на Донбассе шло украинское контрнаступление в рамках АТО. Украинские войска постепенно вытесняли пророссийские «гибридные» формирования с окупированных весной того года территорий Луганской и Донецкой областей. Стратегически важные аэропорты Донецка и Луганска были в руках украинских десантников.

Однако ночью 14 июня украинский самолет Ил-76МД с подкреплением был сбит из ПЗРК над аэродромом Луганска. При этом погибли 49 военных.

В октябре 2017 года СБУ назвала имена тех, кто непосредственно сбил Ил-76МД. Это были наемники ЧВК «Вагнер» Александр Гуралев и Андрей Лебедев.

Тогда же глава СБУ Василий Грицак впервые раскрыл информацию об участии «вагнеровцев» в боевых действиях на территории Украины. По его словам, наемники были дислоцированы на территории Луганской области с мая 2014 года и обеспечивали поддержку лидера самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого и его подчиненных из батальона «Заря».

В частности, «вагнеровцы» принимали участие в штурме Луганского аэропорта, потеряв при этом убитыми 15 человек.

В общей сложности, по данным украинской стороны, в боевых действиях на Донбассе в период 2014-15 годов принимало участие около полутора тысяч наемников «Вагнера».

Причем, как стало известно из радиоперехватов, опубликованных СБУ в 2018 году, командир ЧВК Дмитрий Уткин координировал свои боевые действия в Украине с российским военным руководством.

Бои за Дебальцево

Бои за Дебальцево
Бои за Дебальцево Фото: Getty Images

К началу 2015 года интенсивность боев на Донбассе снизилась. Украина потерпела поражение под Иловайском и остановила наступление, были подписаны первые «Минские договоренности», призванные урегулировать конфликт.

Однако на карте оставались две горячие точки — Донецкий аэропорт и крупный железнодорожный узел Дебальцево, которые по-прежнему находились под контролем ВСУ.

В конце января 2015 года пророссийские «гибридные» силы фактически уничтожили здание Донецкого аэропорта, дальнейшее сопротивление украинских войск в этом районе стало бесполезным.

Тогда же российская армия вместе с подразделениями боевиков «ДНР» и «ЛНР» начала операцию по окружению украинских войск в Дебальцево. Операция длилась около двух месяцев, и в итоге, после тяжелых и кровавых сражений, в середине февраля 2015 года они смогли захватить город.

Правда, украинское командование успело вывести большую часть своих войск из окружения.

По данным СБУ, в штурме Дебальцево принимали участие 205 «вагнеровцев», а потери наемников составили тогда 21 человек.

Позже, в декабре 2021 года, СБУ заочно инкриминировала Уткину участие в военной агрессии и посягательство на территориальную целостность Украины.

В ходе Дебальцевской операции «вагнеровцы» непосредствено участвовали в боевых действиях, а также занимались эвакуацией подбитой техники с поля боя. Тогда же они понесли первые тяжелые потери с начала войны на Донбассе.

Украинские правоохранители также подозревают «вагнеровцев» в причастности к убийствам «полевых командиров» луганских сепаратистов, в частности, в подрыве автомобиля Александра Беднова («Бэтмена») возле Луганска 1 января 2015 года.

Взятие Попасной

Жилые кварталы Попасной
Жилые кварталы Попасной Фото: BBC

Первые недели полномасштабного вторжения в Украину прошли без «вагнеровцев», занимавшихся «политической и силовой поддержкой» военных хунт в африканских странах, в частности в Мали.

Однако, как позже утверждал в интервью Евгений Пригожин, провальный старт военной кампании в Украине заставил Кремль обратиться к нему за помощью. Так «Вагнер» вернулся на фронт.

«В середине марта нас позвали на войну», — сказал глава ЧВК 23 июня 2023 года.

Тогда ЧВК объявила о широкомасштабной вербовке бойцов для участия в «специальной операции» в Украине, причем, как рассказал Би-би-си источник в ЧВК, принимали «всех подряд».

Первой задачей, поставленной перед наемниками, стал захват небольшого, но важного в стратегическом отношении города Попасная в Луганской области, который расположен на возвышенности между Бахмутом и Луганском.

По словам Пригожина, его наемники прибыли в соседний городок Первомайск в 6 км к востоку от Попасной 19 марта 2022 года. Задачей «вагнеровцев» было прорвать линию обороны ВСУ, которую они выстраивали с 2014 года.

Российская армия, как утверждал Пригожин, с этой задачей справиться не могла, а «вагнеровцы» через два месяца продавили украинскую оборону на этом участке.

В результате массированных обстрелов жилые кварталы Попасной были уничтожены, а российские власти 8 мая объявили об «освобождении» города от украинских войск.

Сам Пригожин позже сообщил, что именно за взятие Попасной получил звание «Героя России».

Именно за взятие Попасной глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил звание «Героя России»
Именно за взятие Попасной глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин получил звание «Героя России» Фото: Getty Images

После Попасной «вагнеровцы» принимали участие в операциях по захвату соседних Северодонецка и Лисичанска.

Как сообщалось в отчете британской разведки, «Вагнер» почти наверняка играл ключевую роль в захвате Попасной и Лисичанска, при этом группа понесла большие потери.

Доказательством этому может служить тот факт, что именно с июня прошлого года «Вагнер» начал активно вербовать заключенных российских тюрем для пополнения своих рядов.

Этим людям предстояло стать движущей силой и «расходным материалом» ЧВК.

По приблизительным оценкам, ряды «Вагнера» пополнили примерно 50 тыс. заключенных, половина из которых погибла в боях за Соледар и Бахмут.

Прорыв у Соледара и «Бахмутская мясорубка»

Разрушенный Бахмут, май 2023 года
Разрушенный Бахмут, май 2023 года Фото: Reuters

Следующим и самым крупным успехом «Вагнера» на украинском фронте стало взятие Бахмута и соседнего Соледара. Бои за два этих города шли почти 10 месяцев.

Евгений Пригожин уверял, что наступление на Бахмут началось 8 октября 2022 года. По его словам, план захвата города разработал он сам вместе с командующим группировкой российских войск в Украине генералом Сергеем Суровикиным. Взять город планировалось за полгода.

«Вагнеровцы», а также подразделения регулярных российских войск начали постепенно продвигаться к городу с юга, востока и северо-восточного направления.

Глава ЧВК откровенно заявлял тогда, что стратегического значения Бахмут не имеет, а цель наступления заключается в том, чтобы втянуть большие силы украинской армии в эту «мясорубку» и дать время для передышки и мобилизации резервов регулярным российским войскам.

Именно тогда и стала применяться тактика «мясных штурмов», когда в атаку на позиции украинцев шли небольшие пехотные группы, состоявшие преимущественно из бывших осужденных. Они должны были вплотную подобраться к украинским окопам и захватить их. Если такую группу пехотинцев уничтожали, за ними следовала новая волна и так далее.

Такая тактика наемников принесла свои плоды, и в январе 2023 года украинская линия обороны к северо-востоку от Бахмута в городе Соледар не выдержала. Бойцы ВСУ были вынуждены отступить с позиций, чтобы не попасть в окружение.

Боевики «Вагнера» празднуют взятие Бахмута, 20 мая 2023 года
Боевики «Вагнера» празднуют взятие Бахмута, 20 мая 2023 года Фото: Reuters

Бахмут был буквально стерт с лица земли артиллерийским огнем и авиаударами.

В сложившихся обстоятельствах, когда бои шли уже непосредственно в жилых районах города, украинские силы вынуждены были начать отход на запад.

Евгений Пригожин 20 мая объявил о взятии города под полный контроль. Украинские власти так этого и не признали, заявляя, что юго-западная окраина Бахмута осталась за ними.

По словам главы ЧВК, Бахмутская операция стоила ему 20 тыс. бойцов. Похожие данные российских потерь озвучили и власти США.

Следует отметить, что эти цифры превышают уровень потерь советской армии за все время 10-летней войны в Афганистане (15 тыс. погибших) и США за 8 лет боевых действий в Ираке (4,8 тыс. погибших).

Пригожин признавал, что после захвата Бахмута «Вагнер» потерял боевой потенциал, поэтому наемники были выведены с фронта для передышки и доукомплектования.

Теперь же, после вероятной гибели руководства ЧВК, само дальнейшее существование организации оказалось под большим вопросом.

Линия
Линия Фото: BBC

Оригинал этого материала можно прочитать на сайте BBC News Україна.

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