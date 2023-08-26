Кровавое наследие, которое оставили в Украине Пригожин и ЧВК "Вагнер"

В ходе Дебальцевской операции «вагнеровцы» непосредствено участвовали в боевых действиях, а также занимались эвакуацией подбитой техники с поля боя. Тогда же они понесли первые тяжелые потери с начала войны на Донбассе.

Украинские правоохранители также подозревают «вагнеровцев» в причастности к убийствам «полевых командиров» луганских сепаратистов, в частности, в подрыве автомобиля Александра Беднова («Бэтмена») возле Луганска 1 января 2015 года.

Взятие Попасной

Жилые кварталы Попасной Фото: BBC

Первые недели полномасштабного вторжения в Украину прошли без «вагнеровцев», занимавшихся «политической и силовой поддержкой» военных хунт в африканских странах, в частности в Мали.

Однако, как позже утверждал в интервью Евгений Пригожин, провальный старт военной кампании в Украине заставил Кремль обратиться к нему за помощью. Так «Вагнер» вернулся на фронт.

«В середине марта нас позвали на войну», — сказал глава ЧВК 23 июня 2023 года.

Тогда ЧВК объявила о широкомасштабной вербовке бойцов для участия в «специальной операции» в Украине, причем, как рассказал Би-би-си источник в ЧВК, принимали «всех подряд».

Первой задачей, поставленной перед наемниками, стал захват небольшого, но важного в стратегическом отношении города Попасная в Луганской области, который расположен на возвышенности между Бахмутом и Луганском.

По словам Пригожина, его наемники прибыли в соседний городок Первомайск в 6 км к востоку от Попасной 19 марта 2022 года. Задачей «вагнеровцев» было прорвать линию обороны ВСУ, которую они выстраивали с 2014 года.