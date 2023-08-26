Кровавое наследие, которое оставили в Украине Пригожин и ЧВК "Вагнер"

Вероятная гибель в авиакатастрофе Евгения Пригожина и других руководителей подконтрольной ему частной военной компании «Вагнер», скорее всего, поставила точку в 10-летней историии этого незаконного вооруженного формирования.
За это время «Вагнер» успел «отметиться» участием в вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке, но самый кровавый след наемники оставили в Украине.
Там они появлялись на самых трудных участках фронта и выполняли грязную работу за российскую армию, не считаясь с человеческими потерями.
ЧВК «Вагнер» была создана на рубеже 2013-14 годов на основе другой ЧВК под названием «Славянский корпус», зарегистрированной в Гонконге и предназначенной для защиты российских компаний и их сотрудников за рубежом.
Свое название новая компания получила по позывному ее руководителя, отставного подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина.
Его боевое подразделение в основном состояло из бывших российских силовиков, часто с криминальным прошлым.
Относительно постоянным в «Вагнере» был только командный состав, формирование отрядов происходило на ротационной основе, и она постоянно нуждалась в вербовке новых наемников.
Владельцем ЧВК был приближенный к российскому президенту бизнесмен Евгений Пригожин (хотя сам он долгое время это отрицал и даже судился из-за этого со СМИ), а действия наемников, по данным Службы безопасности Украины, долгое время координировало ГРУ.
Уже с весны 2014 года «вагнеровцев» начали привлекать к боевым действиям в Крыму и на Донбассе. Полтора года спустя большую часть бойцов ЧВК перебросили в Сирию, где Россия вступила в войну с повстанцами на стороне режима Башара Асада.
Провальное вторжение российской армии в Украину в феврале 2022 года заставило Кремль вернуть «вагнеровцев» на Донбасс.
Кульминация истории с ЧВК «Вагнер» наступила летом 2023 года после затяжных боев за Бахмут и неудачного «похода на Москву» Пригожина.
Но за это время наемники успели оставить в Украине свой кровавый след.
В июне 2014 года на Донбассе шло украинское контрнаступление в рамках АТО. Украинские войска постепенно вытесняли пророссийские «гибридные» формирования с окупированных весной того года территорий Луганской и Донецкой областей. Стратегически важные аэропорты Донецка и Луганска были в руках украинских десантников.
Однако ночью 14 июня украинский самолет Ил-76МД с подкреплением был сбит из ПЗРК над аэродромом Луганска. При этом погибли 49 военных.
В октябре 2017 года СБУ назвала имена тех, кто непосредственно сбил Ил-76МД. Это были наемники ЧВК «Вагнер» Александр Гуралев и Андрей Лебедев.
Тогда же глава СБУ Василий Грицак впервые раскрыл информацию об участии «вагнеровцев» в боевых действиях на территории Украины. По его словам, наемники были дислоцированы на территории Луганской области с мая 2014 года и обеспечивали поддержку лидера самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого и его подчиненных из батальона «Заря».
В частности, «вагнеровцы» принимали участие в штурме Луганского аэропорта, потеряв при этом убитыми 15 человек.
В общей сложности, по данным украинской стороны, в боевых действиях на Донбассе в период 2014-15 годов принимало участие около полутора тысяч наемников «Вагнера».
Причем, как стало известно из радиоперехватов, опубликованных СБУ в 2018 году, командир ЧВК Дмитрий Уткин координировал свои боевые действия в Украине с российским военным руководством.
Бои за Дебальцево
К началу 2015 года интенсивность боев на Донбассе снизилась. Украина потерпела поражение под Иловайском и остановила наступление, были подписаны первые «Минские договоренности», призванные урегулировать конфликт.
Однако на карте оставались две горячие точки — Донецкий аэропорт и крупный железнодорожный узел Дебальцево, которые по-прежнему находились под контролем ВСУ.
В конце января 2015 года пророссийские «гибридные» силы фактически уничтожили здание Донецкого аэропорта, дальнейшее сопротивление украинских войск в этом районе стало бесполезным.
Тогда же российская армия вместе с подразделениями боевиков «ДНР» и «ЛНР» начала операцию по окружению украинских войск в Дебальцево. Операция длилась около двух месяцев, и в итоге, после тяжелых и кровавых сражений, в середине февраля 2015 года они смогли захватить город.
Правда, украинское командование успело вывести большую часть своих войск из окружения.
По данным СБУ, в штурме Дебальцево принимали участие 205 «вагнеровцев», а потери наемников составили тогда 21 человек.
Позже, в декабре 2021 года, СБУ заочно инкриминировала Уткину участие в военной агрессии и посягательство на территориальную целостность Украины.
В ходе Дебальцевской операции «вагнеровцы» непосредствено участвовали в боевых действиях, а также занимались эвакуацией подбитой техники с поля боя. Тогда же они понесли первые тяжелые потери с начала войны на Донбассе.
Украинские правоохранители также подозревают «вагнеровцев» в причастности к убийствам «полевых командиров» луганских сепаратистов, в частности, в подрыве автомобиля Александра Беднова («Бэтмена») возле Луганска 1 января 2015 года.
Взятие Попасной
Первые недели полномасштабного вторжения в Украину прошли без «вагнеровцев», занимавшихся «политической и силовой поддержкой» военных хунт в африканских странах, в частности в Мали.
Однако, как позже утверждал в интервью Евгений Пригожин, провальный старт военной кампании в Украине заставил Кремль обратиться к нему за помощью. Так «Вагнер» вернулся на фронт.
«В середине марта нас позвали на войну», — сказал глава ЧВК 23 июня 2023 года.
Тогда ЧВК объявила о широкомасштабной вербовке бойцов для участия в «специальной операции» в Украине, причем, как рассказал Би-би-си источник в ЧВК, принимали «всех подряд».
Первой задачей, поставленной перед наемниками, стал захват небольшого, но важного в стратегическом отношении города Попасная в Луганской области, который расположен на возвышенности между Бахмутом и Луганском.
По словам Пригожина, его наемники прибыли в соседний городок Первомайск в 6 км к востоку от Попасной 19 марта 2022 года. Задачей «вагнеровцев» было прорвать линию обороны ВСУ, которую они выстраивали с 2014 года.
Российская армия, как утверждал Пригожин, с этой задачей справиться не могла, а «вагнеровцы» через два месяца продавили украинскую оборону на этом участке.
В результате массированных обстрелов жилые кварталы Попасной были уничтожены, а российские власти 8 мая объявили об «освобождении» города от украинских войск.
Сам Пригожин позже сообщил, что именно за взятие Попасной получил звание «Героя России».
После Попасной «вагнеровцы» принимали участие в операциях по захвату соседних Северодонецка и Лисичанска.
Как сообщалось в отчете британской разведки, «Вагнер» почти наверняка играл ключевую роль в захвате Попасной и Лисичанска, при этом группа понесла большие потери.
Доказательством этому может служить тот факт, что именно с июня прошлого года «Вагнер» начал активно вербовать заключенных российских тюрем для пополнения своих рядов.
Этим людям предстояло стать движущей силой и «расходным материалом» ЧВК.
По приблизительным оценкам, ряды «Вагнера» пополнили примерно 50 тыс. заключенных, половина из которых погибла в боях за Соледар и Бахмут.
Прорыв у Соледара и «Бахмутская мясорубка»
Следующим и самым крупным успехом «Вагнера» на украинском фронте стало взятие Бахмута и соседнего Соледара. Бои за два этих города шли почти 10 месяцев.
Евгений Пригожин уверял, что наступление на Бахмут началось 8 октября 2022 года. По его словам, план захвата города разработал он сам вместе с командующим группировкой российских войск в Украине генералом Сергеем Суровикиным. Взять город планировалось за полгода.
«Вагнеровцы», а также подразделения регулярных российских войск начали постепенно продвигаться к городу с юга, востока и северо-восточного направления.
Глава ЧВК откровенно заявлял тогда, что стратегического значения Бахмут не имеет, а цель наступления заключается в том, чтобы втянуть большие силы украинской армии в эту «мясорубку» и дать время для передышки и мобилизации резервов регулярным российским войскам.
Именно тогда и стала применяться тактика «мясных штурмов», когда в атаку на позиции украинцев шли небольшие пехотные группы, состоявшие преимущественно из бывших осужденных. Они должны были вплотную подобраться к украинским окопам и захватить их. Если такую группу пехотинцев уничтожали, за ними следовала новая волна и так далее.
Такая тактика наемников принесла свои плоды, и в январе 2023 года украинская линия обороны к северо-востоку от Бахмута в городе Соледар не выдержала. Бойцы ВСУ были вынуждены отступить с позиций, чтобы не попасть в окружение.
Бахмут был буквально стерт с лица земли артиллерийским огнем и авиаударами.
В сложившихся обстоятельствах, когда бои шли уже непосредственно в жилых районах города, украинские силы вынуждены были начать отход на запад.
Евгений Пригожин 20 мая объявил о взятии города под полный контроль. Украинские власти так этого и не признали, заявляя, что юго-западная окраина Бахмута осталась за ними.
По словам главы ЧВК, Бахмутская операция стоила ему 20 тыс. бойцов. Похожие данные российских потерь озвучили и власти США.
Следует отметить, что эти цифры превышают уровень потерь советской армии за все время 10-летней войны в Афганистане (15 тыс. погибших) и США за 8 лет боевых действий в Ираке (4,8 тыс. погибших).
Пригожин признавал, что после захвата Бахмута «Вагнер» потерял боевой потенциал, поэтому наемники были выведены с фронта для передышки и доукомплектования.
Теперь же, после вероятной гибели руководства ЧВК, само дальнейшее существование организации оказалось под большим вопросом.
Оригинал этого материала можно прочитать на сайте BBC News Україна.