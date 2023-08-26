ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

В благодарность за защиту населения в Банги установлен памятник российским наемникам Фото: BARBARA DEBOUT/AFP

По словам Ндоты, в конце июня после мятежа Пригожина против президента РФ Владимира Путина в ЦАР думали, что контроль над силами "Вагнера" в столице страны Банги возьмет на себя российское посольство.

В эксклюзивном интервью DW Фидель Гуанджика, советник президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера также заявил, что в двусторонних отношениях ничего не изменится. "У нас есть соглашение с Россией об обороне, и находящиеся в стране военизированные формирования продолжат свою работу, как и прежде. Они найдут другого руководителя", - сказал он. "Что касается торговых отношений, у россиян (в ЦАР. - Ред.) есть лицензии на добычу полезных ископаемых, пивоваренный завод и на лесное хозяйство. Это не изменится, даже если Евгения Пригожина больше не будет", - добавил собеседник DW.

России выгодно присутствие ЧВК "Вагнер" в Африке

Между тем, Москва пока хранит молчание об обстоятельствах авиакатастрофы. До попытки мятежа Пригожина, произошедшей всего два месяца назад, Кремль высоко оценил деятельность "Вагнера" в Африке, заявив, что ЧВК отлично справляется со своей работой в Мали и Центральноафриканской Республике и ее операции будут продолжаться.

ЧВК "Вагнер" заручилась поддержкой населения в некоторых африканских странах, например, в Мали Фото: Florent Vergnes/AFP/Getty Images