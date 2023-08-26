Кажока прогнозирует, что Нацобъединение останется за пределами коалиции

"Мне кажется, что сейчас это очевидно, что Нацобъединение останется за пределами коалиции, если только не произойдет странный поворот", - указала эксперт.

По словам Кажоки, у "Нового Единства", "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян уже с весны этого года проходят переговоры о создании нового правительства, и было бы очень странным, если бы вдруг "Проргессивные" в новую коалицию не вошли. В данный момент нет признаков, что "Прогрессивные" могут остаться за пределами коалиции.

Принимая во внимание, что кандидат на должность премьера Эвика Силиня сказала, что будет коалиция из четырех партий, то единственная интрига - в том, присоединится ли "Объединенный список" к трехпартийной коалиции или же все-таки нет. "Но все признаки все-таки свидетельствуют, что присоединится, хоть и с небольшой встряской, поэтому Нацобъединение закономерно останется в стороне", - добавила Кажока.

Длительность дальнейших переговоров о создании коалиции будет зависить от того, что партии на следующей неделе скажут по отношению к предложению "Нового Единства" как по поводу правительственной декларации, так и по разделению министерских должностей. При самом оптимистичном сценарии переговоры могут завершиться в течение двух недель, указала Кажока.

Напомним, президент доверил создание нового правительства кандидату от "Нового Единства", нынешнему министру благосостояния Эвике Силине.