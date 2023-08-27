Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

По словам Андреа Ренда, большинство изменений будут незаметны для пользователей этих платформ, а те, "которые видны и предназначены для уведомления конечных пользователей, скорее всего, будут либо немного сложными, либо неактуальными". Так что с баннерами уведомлений на платформах какое-то время будет некоторая неразбериха, пока закон не доработают.

Что это значит для всего мира?

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала закон о цифровых услугах, заметив, что он "привносит наши европейские ценности в цифровой мир".

По словам Андреа Ренда, мир "с интересом" наблюдает за тем, как эти европейские ценности в интернете проявятся в глобальном масштабе. "В США рассматривают DSA как яркий пример того, как Евросоюз иногда может регулировать гораздо лучше, чем Америка. Бразилия и Япония также смотрят на DSA с большим интересом. В Японии могут даже перепрофилировать его, как это сделали с другим нормативным актом ЕС "Платформа для регулирования бизнеса". Великобритания приняла аналогичный подход, возложив больше ответственности на онлайн-посредников. Поэтому я не думаю, что этот закон вызовет слишком много беспокойства в глобальном масштабе", - сказал он.