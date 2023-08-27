Видео ⟩ Как правильно перемещаться по полосе общественного транспорта?

В Латвии становится все больше автомобилей, которым разрешено движение по полосе общественного транспорта, но многие не умеют по ней правильно ездить, поясняет программа Zebra.
Полоса, отведенная для общественного транспорта, предназначена также для такси, электромобилей, двухколесных мопедов и мотоциклов.
Другим транспортным средствам запрещено там передвигаться. Если на белом фоне изображен черный велосипед, то велосипедистам тоже разрешается ездить.
Подробнее в сюжете программы Zebra!
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