Три американских морских пехотинца погибли при крушении конвертоплана в Австралии

Воздушный аппарат MV-22B Osprey упал на пути к отдаленным островам Тиви к северу от Дарвина.

Находившиеся на борту морские пехотинцы принимали участие в учениях Predators Run, к которым привлекли 2500 военнослужащих из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.

Авария произошла в воскресенье на острове Мелвилл к северу от столицы Северной Территории Дарвина.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал случившееся трагическим инцидентом и заявил, что пострадавшим будет оказана всяческая помощь.

«Пять морских пехотинцев были доставлены в Дарвин для лечения, остальным помощь оказывается на месте происшествия, – заявил комиссар местной полиции Майкл Мерфи. – На остров Мелвилл направлены дополнительные силы полиции и военные для поддержки операций, оказания помощи раненым и их возвращения в Дарвин, а также для поддержания порядка на месте аварии, пока продолжается расследование».

Это уже вторая авария воздушного судна во время совместных учений на севере Австралии менее чем за месяц.