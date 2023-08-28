Актер Андрис Булис о первом сексе: "До сих пор прекрасно помню ее запах"

Секс формирует уверенность в себе, отношение к жизни, к работе - всё! Можно обойтись и двумя неделями, и тремя, но если на уровне чувств нет сексуальной энергии, цветок жизни увядает.

Половой акт не должен становиться единственной причиной быть с женщиной, но длительные отношения без секса невозможны. Даже режиссеры мне говорили: "В любовь надо играть членом, а не головой!". Потому что мужчина, который любит женщину, хочет ее.

Красота в разнообразии. Иногда она говорит - давай займемся любовью, иногда - трахни меня! Наглость, непристойность - это часть сексуальности. Если она скажет за завтраком: "Я хочу, чтобы ты вечером взял меня на этом столе!" - мужчина будет думать о столе весь день и не сможет сложить два плюс два. Он принесет цветы, сделает комплименты.

Как бы вы ни были уверены в себе, первый подход в сексе похож на вечер танцев в школе, где девушки сидят на одной стороне актового зала, а парни - на другой. Ты встаешь и идешь. Все смотрят. Даже самый крутой парень понимает, что девушка может сказать "нет". Это очень больно для любого человека.

Когда тебе хочется есть, ты ешь и успокаиваешься. Но с помощью секса можно уморить мужчину голодом, можно довести его до безумия, можно манипулировать и уничтожить его одним словом. Но вы также можете позволить ему воспарить".

Больше читайте в новом номере журнала Santa.