Актер Андрис Булис о первом сексе: "До сих пор прекрасно помню ее запах"

Латвийский актер и ведущий мероприятий Андрис Булис рассказал журналистам журнала Santa о первом сексе и порассуждал о том, что значит секс для взрослого мужчины.
В ходе беседы Андрис поделился историей о первом поцелуе и первом сексе: "Я влюбился в шестом классе и набрался смелости поцеловать девочку. "С языком не будет?!" - видимо, она была более опытная. Я понял, что это такое, когда взрослеешь не только физиологически, но и сознание расширяется и наполняется теплом. Потом я бегу домой счастливый, как в тумане.
В таком же слепом полете счастья я побежал за первым сексом. Мне было шестнадцать, она была намного старше. За окном шел снег. Мне сейчас 41 год, и я до сих пор прекрасно помню ее запах. Это было красиво".
Булис рано понял, что хочет нравиться девушкам. "После занятий спортом мои одноклассники не принимали душ, а девчонки смеялись: "Вонючие!". А я всегда приходил в класс после физкультуры с мокрыми волосами и чувствовал свое превосходство".
В продолжение беседы актер поделился своими мыслями о том, насколько важна близость: "Пока мужчина завоевывает женщину - хотя бы глазами и умом - он жив и молод, сколько бы ему ни было лет. Но! Вернись, тебе нужна женщина. Ты не можешь жить один и говорить: "Ой, как у меня круто с сексуальностью".
Секс формирует уверенность в себе, отношение к жизни, к работе - всё! Можно обойтись и двумя неделями, и тремя, но если на уровне чувств нет сексуальной энергии, цветок жизни увядает.
Половой акт не должен становиться единственной причиной быть с женщиной, но длительные отношения без секса невозможны. Даже режиссеры мне говорили: "В любовь надо играть членом, а не головой!". Потому что мужчина, который любит женщину, хочет ее.
Красота в разнообразии. Иногда она говорит - давай займемся любовью, иногда - трахни меня! Наглость, непристойность - это часть сексуальности. Если она скажет за завтраком: "Я хочу, чтобы ты вечером взял меня на этом столе!" - мужчина будет думать о столе весь день и не сможет сложить два плюс два. Он принесет цветы, сделает комплименты.
Как бы вы ни были уверены в себе, первый подход в сексе похож на вечер танцев в школе, где девушки сидят на одной стороне актового зала, а парни - на другой. Ты встаешь и идешь. Все смотрят. Даже самый крутой парень понимает, что девушка может сказать "нет". Это очень больно для любого человека.
Когда тебе хочется есть, ты ешь и успокаиваешься. Но с помощью секса можно уморить мужчину голодом, можно довести его до безумия, можно манипулировать и уничтожить его одним словом. Но вы также можете позволить ему воспарить".
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