Связи болгарского олигарха с Пригожиным могут вызвать в стране политический кризис

Божкову, ранее обвинявшемуся в заказных убийствах, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, в субботу, 26 августа, после возвращения в Болгарию, "чтобы доказать свою невиновность", были предъявлены новые обвинения.

Из электронной переписки Божкова "очевидно, что он имел деловые отношения с гражданином России Евгением Пригожиным и рядом других россиян, на которых наложили санкции после аннексии Крыма", - заявил прокурор Софийской городской прокуратуры Ангел Канев.

Хотя этот факт известен уже более двух лет, раскрылся он только сейчас. Среди 19 обвинений, выдвинутых против Божкова, ни одно не связано с нарушением санкций, введенных против России, а сам олигарх заявил, что претензии обвинения "абсурдны". Тем временем прокуратура заявила, что Божкова подозревают также в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Молдове.

Возвращение Божкова в Болгарию может повлиять на политическую ситуацию в стране, поскольку он утверждает, что потратил 30 миллионов евро на взятки лидеру крупнейшей политической партии GERB Борисову, а также министру финансов его бывшего правительства Владиславу Горанову.

Судя по утверждениям Божкова, США в этом году ввели санкции против Горанова, что позволяет предположить, что Вашингтон считает показания болгарского олигарха хотя бы частично правдивыми.

Консервативная партия GERB вместе с антикоррупционной партией "Мы продолжаем перемены" формируют нынешнее правительство, и без поддержки Борисова оно может рухнуть, ввергнув Болгарию в очередной политический кризис.

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