РД: большинство рижских школ готовы к переходу на латышский язык обучения

Как сообщила руководитель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина, всего в Риге 101 школа, и 51 из них работали по программам меньшинств, причем не только на русском, но и на литовском, эстонском, польском, украинском и других языках.

При этом лишь в 17 школах переход происходит впервые, остальные школы и ранее работали с образовательными программами на латышском языке, сказала Гейкина.

Для того, чтобы переход был более успешным, проделана большая подготовительная работа - проведены опросы руководителей школ, учителей, родителей, выяснены потребности школ и необходимость поддержки, с весны проходили различные семинары.

Гейкина выразила уверенность, что Рига справится с переходом на обучение на латышском языке, и рано или поздно в столице будут единые школы.

Как сообщил и. о. директора департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис, существует также программа, привлекающая педагогов из латышских школ в качестве помощников педагогов в школах нацменьшинств, чтобы облегчить процесс перехода.

Баламовскис признал, что, как и в других школах, в школах меньшинств не хватает учителей, однако ни в одной школе это не ставит под угрозу образовательный процесс.

Всего в рижских школах работает около 5600 педагогов, а в дошкольных учреждениях - около 2400. В целом, если не выделять бывшие школы меньшинств, в Риге сейчас 150 вакансий педагогов в школах и 70 вакансий в детских садах. Ситуация с нехваткой учителей примерно такая же, как и в предыдущие годы.