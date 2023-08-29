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Чехия: Все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта в Украине

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала Фото: Zbigniew Meissner/EPA

В Украине все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта, признал на собрании послов Чехии премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает ВВС.

"Шансы на скорое решение замороженного конфликта невелики, и они становятся все меньше и меньше", - сказал премьер.

"Последствия российской агрессии многообразны, и в некоторой степени они также влияют на нервозность, которую мы испытываем в нашей стране", - указал Фиала.

Премьер-министр Чехии предупредил, что, по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальности замороженного конфликта.

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