Чехия: Все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта в Украине

В Украине все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта, признал на собрании послов Чехии премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает ВВС.
"Шансы на скорое решение замороженного конфликта невелики, и они становятся все меньше и меньше", - сказал премьер.
"Последствия российской агрессии многообразны, и в некоторой степени они также влияют на нервозность, которую мы испытываем в нашей стране", - указал Фиала.
Премьер-министр Чехии предупредил, что, по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальности замороженного конфликта.
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