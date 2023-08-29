Суд в Эстонии оштрафовал забросавшего посольство РФ яйцами Бабченко на 100 евро

По информации публициста, он был оштрафован по статье о нарушении общественного порядка. За такое нарушение грозит до 400 евро штрафа или арест.

"Ок. Воздержусь от совершения дальнейших нарушений и больше не буду выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте", - прокомментировал решение суда Бабченко.

Как уже сообщалось, в ночь на 30 июля в Таллинне Бабченко на глазах полиции бросил в здание российского посольства четыре яйца.

Справка

Журналист и военный обозреватель Аркадий Бабченко, долгое время работавший в "Новой газете", на "Эхе Москвы" и других демократических информационных платформах, эмигрировал из России в Украину в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Участник двух чеченских войн. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

Аркадий Бабченко. Фото: Денис Антонов

По решению Росфинмониторинга с 2020 года включен в международный розыск, а с апреля 2023 года признан Минюстом России "иностранным агентом".

Сегодня он является одним из организаторов и активнейшим участником эстонской общественной организации SAB UA, которая отправляет ВСУ автомобили, медикаменты и военное снаряжение на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.

Благодаря деятельности SAB UA и лично Аркадию Бабченко, ВСУ получили помощь на сумму около миллиона евро.