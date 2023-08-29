Журналисты TVNET GRUPA Эрика Сташкевич и Артем Липин номинированы на награду Izcilības balva

Жюри оценивало работы в категориях: "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описания", "Исследования и аналитика", "Регионы и диаспора" и "Редактор года". Жюри также приняло решение учредить в этом году новую номинацию - "За выдающиеся достижения в спортивной журналистике", пояснив, что спортивная журналистика всегда оставалась в тени на фоне актуальных новостей, однако в последние годы спортивные журналисты Латвии зарекомендовали себя как профессионалы, которые говорят не только о победах или поражениях спортсменов, но и о проблемах, которые возникают при их достижении.