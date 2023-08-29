Журналисты TVNET GRUPA Эрика Сташкевич и Артем Липин номинированы на награду Izcilības balva

Жюри премии Ассоциации журналистов Латвии Izcilības balva 2023 ("Награда за выдающиеся достижения 2023") оценило 120 представленных работ и назвало всех номинантов. Среди них и журналисты TVNET GRUPA - главный редактор RUS TVNET, автор и ведущая программы "Кто вам платит?" Эрика Сташкевич и журналист RUS TVNET, автор колонки "Липину интересно" Артем Липин.
Жюри оценивало работы в категориях: "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описания", "Исследования и аналитика", "Регионы и диаспора" и "Редактор года". Жюри также приняло решение учредить в этом году новую номинацию - "За выдающиеся достижения в спортивной журналистике", пояснив, что спортивная журналистика всегда оставалась в тени на фоне актуальных новостей, однако в последние годы спортивные журналисты Латвии зарекомендовали себя как профессионалы, которые говорят не только о победах или поражениях спортсменов, но и о проблемах, которые возникают при их достижении.
Церемония награждения пройдет 8 сентября в 18:00 в музыкально-художественном пространстве Oratorio.
В категории "Интервью и описание" номинированы:
- Paula un ceļš - Генриета Верхоустинска, Андрей Верхоустинскис, LTV;
- Большой разговор с Лианой Лангой о "кампании по дерусификации Латвии" - Артем Липин, TVNET;
- "Bagātībai nav jēgas" - Raimonds Gerkens par sava biznesa spozmi un norietu - Айя Богданова, Байба Крастиня, Delfi;
- Kritiens no skūtera, un dzīve izšķīst... - Агнесе Мейере, IR;
- Frontes bērni: nolaupītie sapņi - Ина Страздиня, Ингус Граудиньш, Даце Кокле, LTV;
- Orgānu donore Alīna Ansone. Izglāba piecus cilvēkus. - Иева Алберте, Delfi.
В категории "Редактор года" номинированы:
- Эрика Сташкевич (TVNET);
- Филипп Ластовскис (Delfi);
- Илзе Пунцуле-Агинта (Латвийское радио);
- Рудите Спаковска (LTV);
- Айварс Пасталниекс (Klubs).
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