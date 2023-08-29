"Объединенный список" (ОС) оценивает предложенную кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") коалиционную модель, как недостаточно эффективную, поэтому предложит другую модель или вариант правительства.
"Объединенный список" считает модель коалиции Силини неэффективной, предложит свой вариант
Об этом сегодня, 29 августа, после совместного заседания фракции и правления ОС заявили лидеры ОС Эдвард Смилтенс и Эдгар Таварс.
Прежде чем обнародовать эту модель, ОС вначале хочет представить ее Силине и президенту Эдгару Ринкевичу.
Как сообщалось, сегодня стало известно, что Национальное объединение может не войти в коалицию, так как Силиня предложила ОС присоединиться к правительству, которое сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".
Силиня после встречи с представителями ОС, которая состоялась утром, сообщила, что "Новое Единство" ждет решения ОС, присоединится ли он к предложенной коалиции.
По ее словам, пока ОС еще не решил, войдет ли в коалицию, Нацобъединение уже отстранилось от формирования пятипартийной коалиции.
"Это достаточно серьезное решение", - подчеркнула кандидат в премьеры, отметив, что для нее важно, чтобы партнеры в новом правительстве могли доверять друг другу.
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