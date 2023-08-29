"Объединенный список" считает модель коалиции Силини неэффективной, предложит свой вариант

Об этом сегодня, 29 августа, после совместного заседания фракции и правления ОС заявили лидеры ОС Эдвард Смилтенс и Эдгар Таварс.

Прежде чем обнародовать эту модель, ОС вначале хочет представить ее Силине и президенту Эдгару Ринкевичу.

Как сообщалось, сегодня стало известно, что Национальное объединение может не войти в коалицию, так как Силиня предложила ОС присоединиться к правительству, которое сформируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".

Силиня после встречи с представителями ОС, которая состоялась утром, сообщила, что "Новое Единство" ждет решения ОС, присоединится ли он к предложенной коалиции.

По ее словам, пока ОС еще не решил, войдет ли в коалицию, Нацобъединение уже отстранилось от формирования пятипартийной коалиции.

"Это достаточно серьезное решение", - подчеркнула кандидат в премьеры, отметив, что для нее важно, чтобы партнеры в новом правительстве могли доверять друг другу.