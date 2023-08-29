Oryx: Украина потеряла всего пять танков Leopard 2

Такое же количество потерянных танков Leopard 2 упоминает и журнал Forbes.

В данный момент в распоряжении армии Украины есть 71 танк Leopard 2.

Кроме пяти уничтоженных танков Leopard 2, еще десять танков были повреждены, сообщает издание "Агентство", основываясь на данных Oryx.

Однако, как отмечает Forbes, поврежденные таки Leopard 2 были отправлены на ремонт в Польшу и Германию, после чего они вернулись на фронт.

В свою очередь Минобороны России хвалилось, что уничтожено уже 25 танков Leopard 2 украинской армии.