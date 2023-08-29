Вт, 29.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Oryx: Украина потеряла всего пять танков Leopard 2

TVNET rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 Фото: dpa/scanpix

За более чем 80 дней контрнаступлений украинская армия потеряла только пять поставленных Западом танков Leopard 2, свидетельствует обобщенная информация независимого проекта военного мониторинга Oryx.

Такое же количество потерянных танков Leopard 2 упоминает и журнал Forbes.

В данный момент в распоряжении армии Украины есть 71 танк Leopard 2.

Кроме пяти уничтоженных танков Leopard 2, еще десять танков были повреждены, сообщает издание "Агентство", основываясь на данных Oryx.

Однако, как отмечает Forbes, поврежденные таки Leopard 2 были отправлены на ремонт в Польшу и Германию, после чего они вернулись на фронт.

В свою очередь Минобороны России хвалилось, что уничтожено уже 25 танков Leopard 2 украинской армии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх