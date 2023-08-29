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Правительство утвердило обновленный план мобилизации армии

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвийская армия
Латвийская армия Фото: Zane Bitere/LETA

Правительство на закрытом заседании во вторник утвердило обновленный план мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС).

В Министерстве обороны не прокомментировали план. Ранее в министерстве сообщили, что Кабинет министров ежегодно утверждает мобилизационный план НВС, который разрабатывается на случай чрезвычайного положения или войны.

План предусматривает развертывание подразделений НВС в частичной или полной боеготовности, устанавливает руководство мобилизацией, порядок ее проведения и необходимое материально-техническое обеспечение.

План регулярно обновляется с учетом материально-технических ресурсов в соответствии с развитием НВС и корректируется с учетом оценки национальной угрозы.

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