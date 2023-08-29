Видео ⟩ Родители недовольны: на территории школы в Иманте открыли кафе с нездоровой едой

Рядом с кафе имеется меню, где видно, что там продаются шашлыки, куриные наггетсы, чебургеры, жареные пельмени, картофель фри, а также детский набор с картофелем фри, салатом и куриными наггетсами.

Мнения родителей разделились: есть те, кто хотел бы видеть в ассортименте фруктовые и овощные наборы, чтобы были доступны и более здоровые варианты, а другие родители и сами рады возможности перекусить.

20-30% детей имеют избыточный вес, некоторые - до пяти килограммов, а есть ученики, вес которых достигает 50 килограммов!

По словам диетолога, основным камнем преткновения является малоподвижный образ жизни и неправильное питание, поэтому такие продукты точно не должны входить в ежедневное меню.

Диетолог призывает родителей обращать внимание на то, где обедают их дети, напоминая, что школьное меню составляется в соответствии с постановлениями Кабинета министров и соответствует всем нормам.

Оказывается, кафе, расположенные на территории школы, тоже должны учитывать нормативы - например, в еду нельзя добавлять красители, усилители вкуса, подсластители.

Владелец кафе говорит, что на данный момент не планирует менять ассортимент блюд. Он отмечает, что уделяет много внимания мясу и рыбе, которые продает. Например, наггетсы готовятся на месте, рыбу поставляет норвежская компания, а потом сотрудники кафе ее жарят.

Но очевидно, что правила есть правила и их нужно соблюдать. Если поставщик услуг общественного питания не изменит меню, адаптировав его к нормативам, то муниципалитет рассмотрит возможность расторжения договора с предприятием. Проверка в кафе еще не проведена.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu